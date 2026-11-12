Conte (M5s): per la Scuola il mio Governo investì 8 miliardi, Meloni taglia 15.000 docenti e Ata in due anni con 300mila precari da assumere

La scuola e l’istruzione sta diventando il tema clou della campagna elettorale di Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 stelle. Dopo le esternazioni dei giorni scorsi, l’11 novembre, nel corso del programma ‘Cinque minuti’ su RaiUno, l’ex premier ha detto che il suo “governo ha messo sull’istruzione 8 miliardi e mezzo, i suoi conti non tornano: 8 miliardi e mezzo nel momento più difficile della nostra storia, durante la pandemia quando non avevamo risorse e il paese era in ginocchio. Come può comparare gli investimenti che abbiamo fatto noi nella scuola rispetto ai tagli di 15.000 tra docenti e personale Ata in un biennio?”.

Quindi ha detto che “bisognerebbe dire a Valditara che ci sono 300.000 docenti precari. Le famiglie hanno bisogno dei docenti di sostegno, perché ci sono tante famiglie con dei ragazzi fragili che non sanno come fare. Questo governo sta tagliando su tutto”, anche su loro.

Oltre alla scuola, Conte ha parlato dell’operato del Governo Meloni a 360 gradi: “Non c’è dubbio – ha detto il pentastellato – che non possiamo continuare con questa fallimentare politica estera, su cui ci dovrà essere una svolta. Però guardi, tutta l’attenzione giornalistica è concentrata sul programma del prossimo governo e quindi risolveremo il tema della politica estera perché definiremo una piattaforma condivisa”.

Riferendosi al vertice pomeridiano successivo all’allarme bomba della mattina dell’11 novembre, Conte ha detto che “poche ore fa è finito un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Che cosa hanno fatto? Hanno messo i miliardi che chiedono i presidenti di regione per la sanità anche di centrodestra? Hanno ripristinato quel taglio di 7.200 per la scuola, 5.200 e 2.000 personale ATA? Sono intervenuti per un decreto bollette serio? Perché guardi, con 1,40 euro al mese le persone non ci fanno nulla”, ha concluso il numero uno del M5s.

Sulle spese militari del Governo Meloni, Conte ha parlato di “spese folli. E posso dire una cosa? La cosa che secondo me è veramente sorprendente è che noi parliamo di democrazia: tutti questi impegni sono stati presi senza un voto del Parlamento, non c’è stato un voto nel Parlamento europeo, non c’è stato un voto nel Parlamento italiano. Io mi meraviglio che sia stato possibile, hanno costruito in Italia e non solo queste spese folli senza passare dal voto democratico del Parlamento”.