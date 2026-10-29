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29.10.2026
Aggiornato alle 13:19

Docente di sostegno muore il giorno del suo compleanno dopo essere stato investito da un autobus. L’episodio a Bari

Redazione
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Perdere la vita il giorno del proprio compleanno, nel pieno della propria esperienza di educatore. È quanto accaduto a un docente di Bari, che si è spento a trentanove anni dopo essere stato investito da un mezzo pubblico. A riportare la notizia – che ha scosso profondamente la comunità cittadina, con tanti messaggi di condiglianze affidati anche ai social – è BariToday.

“Ha perso la vita nel giorno del suo trentanovesimo compleanno, investito da un autobus”, si legge nell’articolo. “Nicola Sante Bruno, insegnante di sostegno dell’istituto Ettore Majorana di Bari, è morto nella mattinata di ieri, venerdì 23 ottobre. Secondo quanto si è potuto apprendere finora, il docente è deceduto sul colpo. Restano da chiarire le circostanze dell’investimento“.

“Ciao Nico. La comunità del Majorana, ancora sotto shock, si stringe alla famiglia del professor Nicola Sante Bruno in questo momento di assurdo dolore. Oggi abbiamo perso un uomo buono”, è il messaggio di cordoglio del “Majorana”, riportato da BariToday. “Al ricordo della scuola”, conclude la testata, “si sono uniti quelli di colleghi, ex studenti e ragazzi che lo avevano conosciuto”.

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