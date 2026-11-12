Save the Children, in dieci anni chiuse 1.571 sedi scolastiche, in 3 mila Comuni a rischio l’unica primaria. Aumentano pluriclassi e accorpamenti di istituti: il rapporto

In vista della Giornata Mondiale dell’Infanzia (20 novembre), Save the Children diffonde la XVII edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia, intitolata “Scuola liberatutti”. Il rapporto restituisce la fotografia di una scuola pubblica che perde studenti e presìdi territoriali, ma che resta decisiva nel contrasto alle disuguaglianze e alla povertà educativa.

Calo demografico e ridimensionamento della rete scolastica

Sedi e studenti in calo: Negli ultimi dieci anni il calo demografico ha portato a 800 mila alunni in meno nelle aule e alla chiusura di 1.571 sedi scolastiche (soprattutto al Sud). Entro il 2036 si stimano un milione di minori in meno tra i 3 e i 13 anni.

Negli ultimi dieci anni il calo demografico ha portato a nelle aule e alla (soprattutto al Sud). Entro il 2036 si stimano un milione di minori in meno tra i 3 e i 13 anni. Comuni a rischio ed emergenza superiori: Circa 3 mila Comuni rischiano di perdere l’unica scuola primaria , mentre 1 ragazzo su 3 tra i 14 e i 19 anni risiede in un Comune privo di scuole superiori.

Circa , mentre risiede in un Comune privo di scuole superiori. Aumento delle pluriclassi: Per far fronte al calo degli iscritti, le pluriclassi nella primaria sono salite a 2.197.

Risorse, precariato ed edilizia scolastica

Spesa pubblica: La spesa per l’istruzione è salita al 4,1% del PIL solo grazie alle risorse temporanee del PNRR; dal 2027 rischia di scendere nuovamente sotto il 4%, ben al di sotto della media europea.

La spesa per l’istruzione è salita al solo grazie alle risorse temporanee del PNRR; dal 2027 rischia di scendere nuovamente sotto il 4%, ben al di sotto della media europea. Docenti e precariato: Il 70% delle risorse è assorbito dal personale, i cui stipendi restano inferiori alla media UE. Nell’a.s. 2024/25 si registrano 235.646 supplenti (quasi 1/4 del corpo docente) .

Il 70% delle risorse è assorbito dal personale, i cui stipendi restano inferiori alla media UE. Nell’a.s. 2024/25 si registrano . Sicurezza e strutture: Quasi due edifici scolastici su tre (62,8%) sono privi del certificato di agibilità e il 58% delle scuole non dispone di una palestra.

Divari territoriali: tempo pieno, mense e inclusione

Dispersione scolastica: Il tasso medio è all’ 8,2% , ma sbalza al 26,2% tra gli studenti con cittadinanza non italiana .

Il tasso medio è all’ , ma sbalza al . Tempo pieno e mense: Il tempo pieno alla primaria copre il 40,3% delle classi , con abissali differenze tra Nord e Sud (Milano 87,9% vs Sicilia 15,4%). Solo il 36,5% degli edifici ha una mensa adibita e a fruire del servizio è il 61,6% degli alunni.

Il tempo pieno alla primaria copre il , con abissali differenze tra Nord e Sud (Milano 87,9% vs Sicilia 15,4%). Solo il e a fruire del servizio è il 61,6% degli alunni. Disabilità e accessibilità: Solo il 40% delle scuole è privo di barriere architettoniche. Tra i 377 mila alunni con disabilità (4,8% del totale), il 58% ha cambiato insegnante di sostegno rispetto all’anno precedente.

Il sondaggio Save the Children – Ipsos sull’Intelligenza Artificiale

Utilizzo e didattica: Il 69% degli studenti vorrebbe l’IA integrata nella didattica, contro il 45% degli insegnanti .

Il 69% degli studenti vorrebbe l’IA integrata nella didattica, contro il . Studio in solitudine: Il 45% dei ragazzi che usano l’IA per i compiti afferma di studiare più spesso da solo.

Il che usano l’IA per i compiti afferma di studiare più spesso da solo. Preoccupazioni dei docenti: Gli insegnanti temono la perdita della capacità di scrittura e ragionamento autonomo (63%) e del senso critico (55%).

Delle tematiche affrontate nell’Atlante dell’Infanzia (a rischio) – “Scuola liberatutti” si discuterà nel corso di un evento il 19 novembre alle ore 9:30 presso la sede dell’Organizzazione a Roma, in Piazza S. Francesco di Paola 9. Tra gli altri, interverranno in un confronto diretto con studenti e docenti: Padre Paolo Benanti, Teologo e Professore di etica e bioetica; Matteo Saudino, Docente di Filosofia e Storia; Daniela Fatarella, Direttrice Generale di Save the Children Italia e Claudio Tesauro, Presidente Save the Children Italia.

La versione integrale dell’Atlante 2026 è disponibile qui: https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/xvii-atlante-dell-infanzia-a-rischio-scuola-libera-tutti