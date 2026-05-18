Anno di formazione e prova 2025/2026 docenti neo immessi in ruolo: Colloquio e test finale

Al termine delle attività didattiche ed entro la conclusione dell’anno scolastico 2025/2026, i docenti neo immessi in ruolo, completate le attività di formazione e prestato il servizio per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche, sono sottoposti a valutazione, da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione del servizio.

Convocazione del docente neo immesso in ruolo

Il dirigente scolastico, nei tempi sopra indicati, convoca, davanti al comitato di valutazione, il docente neo immesso in ruolo e avvia il colloquio sulle attività d’insegnamento e formazione e sulla relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, al fine di acquisire gli elementi necessari e conseguentemente esprimere il parere sul superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio.

Test finale

Il comitato, contestualmente al colloquio, sottopone, il docente neo immesso in ruolo, a un test finale consistente nell’accertamento delle capacità del docente di tradurre in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche, particolarmente nei seguenti ambiti specifici della professione docente:

• Competenze culturali, disciplinari, informatiche, linguistiche, pedagogico – didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;

• Competenze relazionali, organizzative e gestionali;

• Competenze di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione

Valutazione

Completato il colloquio e il test finale, il comitato di valutazione si riunisce per esprimere il proprio parere, obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che procede alla valutazione del personale docente in percorso di formazione e prova in servizio, sulla base dell’istruttoria compiuta, può discostarsene con atto motivato.

Superamento del periodo di formazione e prova

In caso di superamento del test finale e di valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio.

Mancato superamento dell’anno di formazione e prova

In caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa del percorso di formazione e prova, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e prova, indicando nel provvedimento gli elementi di criticità emersi e individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.