Annunciano una strage a scuola sui social, blitz della polizia in un liceo

“Preparatevi, domani non venite”: un’altra strage a scuola annunciata sui social, questa volta ai danni di un liceo. L’allarme è scattato martedì 6 ottobre, dopo la segnalazione di genitori e dirigenti scolastici, e i poliziotti hanno presidiato tutte e tre le sedi dell’istituto. L’esito è stato negativo, ma restano la paura e la preoccupazione che hanno spinto la scuola ad avvisare le forze dell’ordine.

Il messaggio anonimo

Tutto è nato da un profilo Instagram, dove qualcuno ha lasciato una serie di messaggi anonimi annunciando un’imminente aggressione: “Martedì 6, ore 10 e 30, preparatevi. Chi legge questo messaggio è fortunato, non ignoratelo e non venite a scuola”. La minaccia è stata lanciata utilizzando il servizio Tellonym, che non permette all’amministratore del profilo di identificare l’autore. I poliziotti, dopo la segnalazione, si sono fatti trovare nell’orario indicato, ma non è successo nulla.

L’ipotesi dell’emulazione

Secondo chi indaga, l’autore del messaggio potrebbe aver voluto emulare un episodio analogo avvenuto in un altro istituto romano, dove uno studente aveva annunciato una strage con 89 morti, costringendo la polizia a ricorrere ai controlli con il metal detector. Il giorno successivo, nella stessa chat anonima, sono comparsi anche messaggi di condanna verso chi aveva lanciato il falso allarme.

Una sequenza di episodi

Il caso si aggiunge a una serie di minacce e aggressioni che nelle ultime settimane ha acceso l’allarme nelle scuole romane. Il 19 settembre un tredicenne era entrato a scuola con due coltelli, aggredendo la propria insegnante in diretta su Telegram, dopo aver annunciato online l’intenzione di passare all’azione: un altro caso in cui le parole comparse sui social hanno preceduto l’episodio.