Con l’ordinanza n. 20/2026 (pubblicata il 9 novembre 2026), il TAR della Valle d’Aosta ha respinto il ricorso cautelare promosso dai genitori di una studentessa di un liceo linguistico, non ammessa alla classe quarta a seguito degli scrutini differiti di settembre. La studentessa aveva riportato un voto pari a “Quattro” sia in Lingua e letteratura francese che in Matematica nelle prove di verifica della sospensione del giudizio.

Il pronunciamento dei giudici amministrativi offre chiarimenti cruciali su diversi aspetti ricorrenti nei contenziosi scolastici.

Le prove di recupero riguardano l’intero programma

Tra le principali censure avanzate dalla famiglia vi era la contestazione sui contenuti delle prove di settembre, ritenuti difformi o più ampi rispetto alle specifiche carenze comunicate a giugno. Il TAR ha chiarito che le prove di recupero hanno l’obiettivo di accertare il complessivo livello di preparazione dell’alunno necessario per la classe successiva. Di conseguenza, l’esame deve verificare la conoscenza dell’intero programma della materia, e non limitarsi esclusivamente alle sole lacune segnalate al termine dell’anno scolastico.

PDP non attivato? Non cancella l’esito insufficente

Un altro nodo centrale ha riguardato la mancata predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) per bisogni educativi speciali (BES). Il TAR ha ribadito un principio consolidato della giurisprudenza: eventuali inadempienze della scuola nella predisposizione degli strumenti di supporto o di un PDP assumono rilievo unicamente a fini risarcitori. Tali lacune organizzative non consentono di modificare un esito negativo né intaccano l’autonomia della scuola, poiché il giudizio di ammissione si fonda esclusivamente sulla preparazione e sulla maturità effettivamente raggiunte dallo studente.

Refusi nei verbali e valore educativo della ripetenza

Il Tribunale ha inoltre precisato che eventuali refusi o incongruenze formali nei verbali non invalidano la decisione se non toccano la sostanza delle prove e il merito delle valutazioni espresse dai docenti.

Infine, respingendo la richiesta di sospensiva, i magistrati hanno evidenziato che la bocciatura non costituisce un danno in sé per l’alunno. Al contrario, la ripetizione dell’anno scolastico è uno strumento previsto nell’interesse stesso dello studente per permettergli di colmare i debiti formativi e acquisire le competenze fondamentali per il proseguimento degli studi.