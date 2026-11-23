La Federazione Gilda Unams rivendica il successo della mobilitazione di venerdì 20 novembre, quando ha riempito di bandiere gialle Piazza Santi Apostoli, a Roma, in una manifestazione apartitica e pacifica per la difesa della scuola pubblica statale. A tracciare il bilancio è il coordinatore nazionale Vito Carlo Castellana, con un post sulla sua pagina Facebook.

“I numeri dovrebbero essere oggettivi”

Castellana interviene sulla questione dei dati, tema di discussione dopo lo sciopero. “Ognuno può leggere i dati come vuole, i numeri dovrebbero essere quanto di più oggettivo ci sia e invece non è così”, scrive. Per il coordinatore, però, un aspetto è inconfutabile: non si registrava un’adesione così alta a uno sciopero della scuola da più di dieci anni.

Un terzo del personale assente

Ricordando che il senso dell’astensione dal lavoro è creare disagio, Castellana sostiene che, tra assenti per altri motivi e scioperanti, venerdì almeno un terzo del personale non fosse presente nelle scuole. “Tante scuole erano chiuse e noi abbiamo dato il nostro contributo”, afferma, precisando che si attendono comunque i dati definitivi.

Difendere la scuola della Costituzione

Il coordinatore sottolinea infine che la Federazione ha avuto una piazza piena a Roma e tante bandiere gialle in giro per l’Italia. “Nessun intento partitico, ma solo la consapevolezza che questa protesta nasce dall’esigenza di difendere la Scuola Pubblica Statale, la Scuola della nostra Costituzione”, conclude Castellana.