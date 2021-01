Appello ai giovani ed alle famiglie

Cari ragazzi e ragazze, invece di chiedere la riapertura delle scuole in un momento così tragico, chiedete trasparenza ed equità nella gestione dei soldi del Next Generation Eu. Sono fondi che pagherete voi e che dovete pretendere siano utilizzati per un rilancio economico rispettoso e responsabile nei confronti del vostro futuro.

Spero proprio che, quando l’epidemia sarà passata, chi governa non dimentichi insieme al virus anche i giovani e la scuola, di cui nessuno si è mai occupato tanto come adesso….

Invito i genitori a diventare custodi del futuro dei loro figli, facendo scelte politiche responsabili e manifestando il proprio disagio quando è ancora possibile intervenire per realizzare cambiamenti reali e strutturali.

La posta in gioco è il futuro di una generazione che merita molto di più dell’ipocrisia e della falsa coscienza che in troppi le stanno propinando!

Rossella Giovannini