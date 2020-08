Appello ai sindacati per uno sciopero unitario il 14 settembre

Tutti noi, ma proprio tutti, operatori della scuola, senza differenziazioni di ruolo e di appartenenza politica o sindacale (dirigenti scolastici, docenti, personale ATA) dobbiamo scioperare il 14 settembre 2020 per dire che il rientro a scuola non è possibile perchè:

i banchi richiesti non arriveranno in tempo; i lavori di edilizia leggera non sono ancora iniziati; non sono stati trovati nuovi spazi; l’organico aggiuntivo non è stato ancora nominato e non è sufficiente per sdoppiare le classi.

In definitiva non ci sono le condizioni per riaprire in sicurezza le scuole.

Chiediamo che esse si riaprano quando le 4 condizioni su poste saranno soddisfatte.

Nel frattempo siamo disponibili ad operare con la didattica a distanza .

Siamo sicuri che anche i genitori ci seguiranno in questa protesta, perché vogliono che i loro figli tornino sì a scuola, ma chiedono in primis che sia garantita la loro salute.

Eugenio Tipaldi