Appello al Consiglio di Stato contro gli esiti del concorso ordinario per dirigenti scolastici

Appello al Consiglio di Stato contro gli esiti del concorso ordinario per...

Com’è noto il Tar non ha espresso parere favorevole sull’istanza cautelare per l’ammissione alle prove scritte del Concorso ordinario per dirigenti scolastici.

Tale ordinanza sarà impugnata al Consiglio di Stato, che in caso di accoglimento disporrà l’ammissione alle prove scritte.

Non è escluso infatti che il Consiglio di Stato potrà esprimere un esito favorevole e ciò sarà valido per le sole parti ricorrenti in appello.

A seguito delle predette ordinanze, lo Studio Legale dell’Avv. Sirio Solidoro proporrà dunque l’appello cautelare per i propri ricorrenti interessati ad aderire anche al ricorso in appello presso il Consiglio di Stato.

Per ricevere le informazioni utili per aderire all’appello al Consiglio di Stato, è possibile compilare il presente link: https://siriosolidoro.it/concorso-ordinario-per-dirigenti-scolastici-appello-al-consiglio-di-stato/

