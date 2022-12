Appello per salvare Fahimeh Karimi

La Stampa lancia un appello per salvare la vita a Fahimeh Karimi e per la libertà delle donne iraniane. Il traguardo è 100mila firme. Tra coloro che si sono aggiunti nelle ultime ore anche la senatrice a vita Liliana Segre, i cantautori Jovanotti e Cesare Cremonini, il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs, lo scrittore spagnolo Javier Cercas e il collega egiziano Alaa Al Aswany. E poi tanti volti noti del mondo del cinema, dello spettacolo e della cultura a cui ora si unisce anche il mondo della scuola rappresentato da questa testata.

Tanti i personaggi famosi, ma soprattutto decine di migliaia di comuni cittadini, che hanno sottoscritto l’appello su Change.org, per chiedere di risparmiare la vita a Karimi, allenatrice di pallavolo e madre di tre bambini piccoli, condannata a morte per aver dato un calcio a un paramilitare Basiji durante le proteste seguite alla morte di Mahsa Amini. Tanti i messaggi di indignazione e partecipazione, mentre per allargare ulteriormente la spinta dal basso, l’appello sulla piattaforma online verrà tradotto anche in altre lingue, tra cui inglese, tedesco e spagnolo.



Sul fronte politico italiano, intanto, va registrata la solidarietà bipartisan nei confronti di Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, attaccata dal regime di Teheran per aver condannato pubblicamente l’esecuzione di Mohsen Shekari, il primo manifestante antigovernativo impiccato dalle autorità iraniane.

Questo il link per l’appello https://www.change.org/p/appello-per-la-vita-di-fahimeh-karimi