Registrati
Diretta video

Primo piano | La giornata del docente e le proteste in Francia

guarda
Personale della scuola
05.10.2026

Valditara: gli stipendi dei docenti bloccati dai governi di sinistra, grazie alla nostra rivoluzione stanno risalendo. E solo noi abbiamo immesso in ruolo 200mila precari

Alessandro Giuliani
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Negli ultimi anni “c’è stata una terribile perdita di potere d’acquisto degli stipendi“: a ribadirlo è stato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. A margine della sua visita a Milano, all’Educandato Statale “Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa”, il titolare del Mim ha voluto ricordare che negli ultimi tre lustri ci sono stati tanti “governi di sinistra che hanno bloccato gli stipendi ai docenti, al personale della scuola”.

Dopo avere detto che, quindi, “se per 15 anni abbiamo avuto gli stipendi bloccati” non possiamo prendercela con questo Governo, Valditara ha tenuto a dire che “in questa legislatura abbiamo fatto una rivoluzione che non è mai stata fatta prima: ben tre contratti” consecutivi, tanto che “l’Ocse ha detto che, se è vero che gli stipendi sono tradizionalmente inferiori alla media, con questo governo c’è stata finalmente una risalita”, con 412 euro medi in più complessivi arrivati nelle buste paga di chi lavora a scuola. Il problema, aggiungiamo noi, è che il costo della vita è stato ancora maggiore.

Sull’alto numero di insegnanti precari, Valditara ha detto che negli ultimi anni, gestiti dal Governo Meloni, sono stati immessi in ruolo tantissimi lavoratori supplenti, arrivando alla “cifra record di 206 mila tra docenti e personale Ata. E continueremo ad assumere. Sfido a trovarmi un governo di centrosinistra che ha assunto così tanti docenti e personale Ata”.  

“Ci sono ancora dei problemi, ma questi problemi sono in via di risoluzione. Siamo sulla strada giusta”, ha concluso il ministro dell’Istruzione.

Nella stessa mattina di martedì 5 ottobre, Valditara ha anche partecipato, on line, al Convegno Gilda sulla Giornata mondiale degli insegnanti: il Ministro ha detto che per il personale “gli aumenti medi iniziano a essere importanti: abbiamo già previsto le risorse per il contratto 2028-2030 che dovranno essere incrementate. Nel contempo abbiamo avviato l’assicurazione sanitaria gratuita, che vale quanto un contratto. Abbiamo previsto l’assicurazione sul lavoro”.

Giuseppe Valditaraprecari scuolastipendi docenti

Corteo per Gaza promosso sul registro elettronico, il Ministero dispone ispezione in un liceo

Valditara: “Già previste risorse per il contratto scuola 2028-2030. No alla società dell’uno vale uno in cui chiunque può ergersi a docente”

Giornata mondiale degli insegnanti, Unesco: 60 anni di protezione della professione e miglioramento della condizione. Valditara: “Grazie per ciò che fate per i nostri giovani”

Calabresi contro il dl Scuola: ridistribuisce alunni stranieri. Valditara: fake news, nessuno li ‘sparge in giro’, escluso chi conosce la nostra lingua o è nato in Italia

Circolare Valditara sui compiti a casa, la metà dei prof delle superiori è scettico. E in 8 casi su 10 al liceo il diario non si usa più – Esiti SONDAGGIO

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Valditara: gli stipendi dei docenti bloccati dai governi di sinistra, grazie alla nostra rivoluzione stanno risalendo. E solo noi abbiamo immesso in ruolo 200mila precari

Alessandro Giuliani

Giornate FAI d’autunno (10/11 ottobre): svelati i 15 siti aperti siciliani delle “Geografie della bellezza” aperti agli studenti

Redazione

Italiano per stranieri, corsi pieni e offerta insufficiente: “Serve un patto tra Cpia e volontariato”

Redazione

IA a scuola, gli studenti sono già avanti: 8 su 10 usano i chatbot, ma i docenti faticano a guidarli

Redazione
vai alla ricerca avanzata