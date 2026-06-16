AscoltaMI, come funziona il nuovo servizio digitale per il benessere psicologico degli studenti? Nuove indicazioni del MIM

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha recentemente fornito nuove indicazioni operative per “AscoltaMI”, il servizio digitale integrato nella piattaforma Unica volto a promuovere il benessere di studentesse e studenti. L’iniziativa, nata in attuazione della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si configura come un presidio fondamentale per la prevenzione e il contrasto del disagio giovanile.

A chi si rivolge e quali sono gli obiettivi

Il servizio è specificamente dedicato agli alunni dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado. L’obiettivo principale è offrire uno spazio di ascolto qualificato che possa affiancare l’azione educativa delle famiglie e delle istituzioni scolastiche. “AscoltaMI” è un servizio gratuito e continuativo, pensato per garantire un supporto professionale in un ambiente digitale sicuro e monitorabile.

Come richiedere il beneficio

Per attivare il servizio, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale devono presentare domanda tramite la piattaforma Unica. La procedura richiede l’accettazione dell’informativa sulla privacy e il conferimento del consenso informato. L’agevolazione consiste in un percorso di 5 incontri per anno scolastico, assegnati in ordine cronologico di presentazione delle domande fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Le modalità di fruizione

Lo studente deve risultare correttamente profilato su Unica tramite strumenti di identità digitale come SPID, CIE o CNS. Qualora lo studente sia sprovvisto di tali credenziali, può registrarsi direttamente sul portale previa abilitazione da parte della segreteria scolastica.

I genitori hanno l’obbligo di selezionare un professionista psicologo accreditato entro 30 giorni dall’assegnazione del beneficio, pena la decadenza dallo stesso. Dopo l’associazione, lo psicologo dovrà organizzare il primo colloquio entro 10 giorni. Gli incontri avverranno esclusivamente in modalità videoconferenza all’interno dell’area riservata della piattaforma Unica, garantendo la massima tutela dei dati personali e il rispetto del codice deontologico.

Regole e gestione degli appuntamenti

Gli studenti possono gestire la programmazione dei colloqui nella sezione “Sportello psicologico”. È fondamentale rispettare i tempi: l’eventuale annullamento o spostamento di un incontro deve essere richiesto almeno 24 ore prima dell’inizio. In caso di assenza ingiustificata o comunicazione tardiva, l’incontro verrà considerato come regolarmente svolto e non potrà essere recuperato.

Per facilitare l’utilizzo del servizio, il Ministero ha messo a disposizione una pagina informativa su Unica e un video tutorial esplicativo. Le scuole sono invitate a diffondere queste indicazioni per garantire a tutte le famiglie la piena ed efficace fruizione di questa importante opportunità di supporto.

LA NOTA