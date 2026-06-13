Benessere a scuola: come funziona AscoltaMI, lo sportello di supporto psicologico e ascolto del MIM?

La scuola non è solo il luogo dell’apprendimento, ma anche della crescita personale e delle relazioni. Così il MIM annuncia il servizio AscoltaMI, lo spazio di ascolto e consulenza psicologica che ha lo scopo di supportare e favorire il benessere di studentesse e studenti, prevenire possibili forme di disagio giovanile, arginare la demotivazione allo studio e l’abbandono scolastico.

Il servizio nasce con l’obiettivo di offrire un supporto concreto per affrontare le sfide quotidiane, la gestione dello stress da esame, le difficoltà relazionali o i momenti di fragilità emotiva, garantendo la massima riservatezza.

A chi è rivolto

A tutti gli studenti iscritti all’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e al primo biennio della scuola secondaria di secondo grado.

Come funziona il servizio

AscoltaMI è accessibile tramite la piattaforma digitale Unica, dove famiglie e studenti potranno richiedere gratuitamente un percorso di supporto psicologico. Il servizio prevede fino a cinque incontri in videoconferenza con professionisti qualificati, selezionabili direttamente online tra quelli accreditati.

A poter presentare la domanda sono i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) degli studenti interessati, oppure gli stessi studenti se maggiorenni. La procedura è semplice e immediata: basta accedere alla propria area personale su Unica e compilare la richiesta. L’esito è istantaneo, ma resta vincolato alla disponibilità dei fondi nella propria regione.

Risorse limitate, ma rinnovabili

Il servizio sarà disponibile fino a esaurimento delle risorse stanziate annualmente per ciascun territorio. Tuttavia, il Ministero prevede la possibilità di rifinanziare periodicamente l’iniziativa, per ampliare la platea dei beneficiari e garantire continuità al progetto.

In caso di mancato accoglimento della domanda per fondi esauriti, sarà comunque possibile ripresentarla in un secondo momento. Allo stesso modo, chi decide di non usufruire più del servizio potrà rinunciare, liberando risorse per altri studenti.

Professionisti qualificati e privacy garantita

Gli psicologi coinvolti sono iscritti all’Ordine da almeno tre anni e vantano esperienza nel lavoro con giovani e contesti scolastici. Dopo il primo incontro, è prevista la possibilità di cambiare professionista (una sola volta), qualora emergano incompatibilità.

Gli incontri si svolgeranno online attraverso una piattaforma sicura, progettata per garantire la massima tutela della privacy. Tutti i colloqui sono coperti da segreto professionale, elemento fondamentale per instaurare un rapporto di fiducia tra studente e psicologo.