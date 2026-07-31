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Attualità
31.07.2026

L’Officina del Racconto 2026 a Santa Margherita del Belice. Oggi la premiazione  

Redazione
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Avviata il 25 luglio 2026, la nuova edizione de “L’Officina del Racconto” (O.d.R.), il cantiere laboratoriale di scrittura creativa e narrazione nato a Santa Margherita di Belìce e realizzata in stretta sinergia con il prestigioso Premio Letterario Internazionale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”, oggi, 31 luglio 2026, nel corso di una serata alla presenza di personalità del mondo della cultura, come Nicoletta Polo Lanza Tomasi, Bernardina Rago, Steve Norris, avverrà la premiazione.

Il tema proposto quest’anno riguarda “L’Etica della Resistenza e la Coscienza Storica”, al fine di, come scrive M. Margherita Cacioppo, Architetto, Progettista e coordinatrice del progetto, stimolare nelle giovani generazioni una profonda coscienza storica e civile: la resistenza viene ri-declinata non soltanto come memoria del passato, ma come strumento etico attivo per custodire la propria umanità, superare omertà, censura e ingiustizie, e riappropriarsi del futuro. Santa Margherita di Belìce, con la sua storia sommersa di lotte e rinascita, si conferma territorio emblematico per l’Unione dei Comuni delle Terre Sicane e della Valle del Belìce.”

Coinvolti, già a partire dal febbraio scorso, i laboratori dedicati all’interno degli istituti scolastici del territorio, mentre la votazione avverrà on line, utilizzando il Qrcode riportato nella locandina pubblicata sul sito del comune, sui vari social.

L’aspetto singolare di questo concorso, riguarda il fatto che i giovani studenti, autrici e autori emergenti si confronteranno direttamente con scrittori già affermati. Tutte le opere prodotte saranno conservate, catalogate e pubblicate digitalmente, con una particolare attenzione editoriale riservata ai lavori che risulteranno vincitori.

Il culmine dell’evento si terrà il 31 luglio 2026 con la solenne cerimonia di premiazione dedicata ai tanti giovani talenti che hanno preso parte al progetto.

All’insegna del principio cardine dell’inclusione culturale, il progetto ha coinvolto:

  • Tipologia 1: Allieve e allievi delle classi II e III degli Istituti Comprensivi del territorio delle Terre Sicane (Montevago, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belìce) e del comune di Partanna.
  • Tipologia 2: Studentesse e studenti delle classi II, III e IV del liceo scientifico Fermi di Sciacca.
  • Tipologia 3: Giovani autrici ed autori di età compresa tra i 16 e i 30 anni residenti nel comune di Montevago.
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