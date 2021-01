Asili nido e scuole dell’infanzia: più risorse con il Recovery plan

Si parla di nuovo di asili nido e scuole dell’infanzia perché il Governo intende destinare risorse europee per dare risposta a tante famiglie.

In realtà è da tempo che si parla di asili nido per tutti, ma forse basterebbe raggiungere l’obiettivo fissato dall’Unione Europea di dare un posto ogni 3 bambini.

Il problema maggiore, però, è che attualmente l’offerta di asili nido è molto variegata a livello territoriale: in Trentino si supera lo standard europeo, al sud non si arriva al 10%.

Le recenti Linee pedagogiche dicono anche che gli asili nido non rispondono solo ad esigenze sociali ma servono anche ai bisogni di crescita dei bambini.



Di tutto questo e altro ancora parliamo nel video odierno