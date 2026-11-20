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Cosa si intende per aspettativa del personale della scuola? Quali sono le principali tipologie previste per questo strumento? Cos’è l’anno sabbatico, e quali sono i falsi miti da sfatare su di esso? Qual è l’impatto della misura su alcuni temi delicati come sede e titolarità, stipendio, anzianità e pensione? Ci sono delle accortezze da tenere presenti quando si fa domanda di aspettativa?

Come sempre, quando si parla di normativa, è importante conoscere leggi e regolamenti e “tenere il passo” con le ultime novità, soprattutto in un comparto come la scuola, la cui complessità è ben nota ai lavoratori del settore. Giorno dopo giorno sono tanti gli adempimenti che accompagnano docenti, dirigenti scolastici e personale Ata, e che soltanto gli esperti possono chiarire al meglio.

A farlo, nel corso della nuova puntata di “È sempre di meglio”, in onda venerdì 20 novembre a partire dalle 17.00, sarà il professor Rino Di Meglio, esperto di normativa scolastica. Alla trasmissione parteciperà anche il direttore di questa testata, Alessandro Giuliani. Seguiteci sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito www.tecnicadellascuola.it