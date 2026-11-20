Cancelli chiusi e un avviso appeso con il nastro adesivo: “A causa della massiva adesione allo sciopero del personale Ata, oggi 20 novembre 2026 l’attività didattica è sospesa”. È l’immagine che oggi accoglie studenti e famiglie davanti a un istituto superiore di Roma, nella giornata dello sciopero generale indetto dalla Cgil, che coinvolge tutti i settori pubblici e privati.

Scuole sospese e disagi

Il cartello, affisso all’ingresso della scuola, certifica l’effetto più concreto della mobilitazione: senza il personale Ata, che garantisce apertura, vigilanza e servizi, in alcune sedi non è possibile svolgere le lezioni. Le famiglie sono costrette a riorganizzarsi all’ultimo momento, mentre le scuole si affidano agli avvisi sulle porte e ai canali di comunicazione interni. Lo sciopero riguarda l’intera giornata di lavoro e avviene nel rispetto della legge 146/90 sui servizi essenziali, che prevede la garanzia delle prestazioni indispensabili.

Le ragioni della protesta

La Cgil porta in 100 piazze italiane manifestazioni, cortei e comizi per chiedere salari più alti, rinnovi contrattuali che recuperino l’inflazione, pensioni dignitose e un fisco più equo con la restituzione del fiscal drag. Tra le richieste anche maggiori investimenti in sanità, scuola, università e welfare, contrasto alla precarietà giovanile e più sicurezza nei luoghi di lavoro. Il sindacato chiede inoltre di privilegiare servizi e diritti rispetto all’aumento delle spese militari. A Roma il concentramento è alle 9.30 a Piazza Vittorio, con chiusura a via dei Fori Imperiali affidata al segretario generale Maurizio Landini.

Docenti precari e Gilda in piazza

Nel pomeriggio, alle 15, la mobilitazione dei docenti precari «La scuola siamo noi» si sposta in Piazza Capranica, a pochi passi dalla Camera. “Abbiamo deciso di rivolgerci direttamente al Parlamento perché è arrivato il momento di passare dalle promesse ai provvedimenti concreti”, dichiarano gli organizzatori, che chiedono un piano straordinario di assunzioni e la stabilizzazione dei precari. I partecipanti porteranno mollette da bucato, simbolo di vite “appese”. La Federazione Gilda Unams sarà invece in Piazza Santi Apostoli dalle 10 alle 13.