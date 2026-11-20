Nella giornata del 19 novembre 2026 il Senato ha dato il via libera al decreto-legge 170 del 30 settembre 2026 apportando, per il personale docente, modifiche significative sulla possibilità d’immissione in ruolo su posto comune da GPS di prima fascia, sul raddoppio dei fondi destinati a tutor e orientatori e sulla compilazione del PEI.

Le modifiche introdotte





Con l’approvazione al Senato del decreto-legge 170 e il passaggio alla Camera per la conversione in legge entro il 29 novembre 2026, il testo originale entrato in vigore lo scorso 1° ottobre ha subito diverse integrazioni che avranno un impatto diretto su più aspetti della professione docente.

Assunzione in ruolo da GPS prima fascia posto comune





Vengono introdotte le immissioni in ruolo sui posti comuni per i docenti iscritti nella prima fascia delle GPS, esclusivamente nella provincia di inserimento e soltanto sui posti rimasti vacanti dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie concorsuali.

I docenti saranno assunti con un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo. La trasformazione a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dalla data di stipula del primo contratto, avverrà dopo il superamento dell’anno di prova, che prevederà una lezione simulata davanti a un comitato integrato da un membro esterno e comporterà un vincolo triennale di permanenza nella sede assegnata.

Percorsi abilitanti e docenti ITP





I percorsi formativi abilitanti da 30 CFU/CFA per i docenti con almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque diventano strutturali. Per gli insegnanti tecnico-pratici (ITP), invece, il termine per l’accesso con il solo diploma viene prorogato al 31 dicembre 2027.

Più risorse per tutor, orientatori e lotta alla dispersione





Il Fondo per la valorizzazione del personale scolastico viene raddoppiato per il 2026, passando da 30 a 60 milioni di euro, ai quali si aggiungono 40 milioni per il 2027.

Le risorse serviranno a finanziare i compensi dei docenti impegnati nel tutoraggio, nell’orientamento e nei percorsi didattici personalizzati contro l’abbandono scolastico.

PEI e continuità sul sostegno





Viene eliminato l’obbligo di riscrittura annuale del PEI per gli alunni già iscritti, fermo restando che il documento potrà essere aggiornato in caso di variazione delle condizioni cliniche o educative. Viene inoltre garantita la conferma prioritaria delle ore di sostegno all’interno dello stesso grado d’istruzione e la possibilità di svolgere il GLO in modalità telematica.

Le novità dall’a.s. 2027/2028

Alunni stranieri: nelle classi prime potranno essere iscritti fino al tetto massimo del 30% di alunni stranieri neo arrivati in Italia;

nelle classi prime potranno essere iscritti fino al tetto massimo del 30% di alunni stranieri neo arrivati in Italia; Latino alle medie: lo studio della lingua latina nella scuola secondaria di primo grado diventa facoltativo;

lo studio della lingua latina nella scuola secondaria di primo grado diventa facoltativo; Riforma degli istituti tecnici: gli attuali istituti tecnici diventeranno “licei tecnologici”;

gli attuali istituti tecnici diventeranno “licei tecnologici”; Sostegno alla didattica digitale e caro-libri: gli editori dovranno garantire uno sconto minimo del 50% sulle versioni digitali dei libri di testo rispetto al formato cartaceo, agevolando l’adozione di strumenti multimediali in classe.

Ora il provvedimento passa all’esame della Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva, che dovrà arrivare tassativamente entro il 29 novembre 2026 per evitare la decadenza del decreto.