Assegnazione provvisoria 2026, prima di esprimere preferenze di altri comuni è obbligatorio indicare il codice meccanografico del comune di ricongiungimento

La docente X che dovrà presentare la domanda di assegnazione provvisoria 2026/2027 ci pone una domanda molto interessante: “Nella sezione preferenze della modulo di domanda di assegnazione provvisoria, prima di indicare preferenze puntuali o sintetiche di altri comuni è necessario indicare il codice meccanografico del Comune di ricongiungimento?“

Comune di ricongiungimento o viciniore

Il docente che aspiri all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai figli, ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1 comma 36 e 37 della L. n. 76 del 2016, ai parenti o affini conviventi, per ricongiungimento ai fini dell’assistenza a soggetto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se non convivente, dovrà indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento.

L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento è obbligatoria, anche in caso di comuni ove vi sia una sola istituzione scolastica, qualora si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune.

In caso di mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

Numero massimo di preferenze esprimibili

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per i docenti della scuola infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado indicando il codice puntuale delle scuole e/o un codice sintetico (comune, distretto/ distretto sub comunale, provincia).

Per le assegnazioni provvisorie bisogna fare attenzione a indicare nelle preferenze il codice meccanografico del comune di ricongiungimento prima di indicare altri comuni o scuole diversi da quello di ricongiungimento. L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento è obbligatoria, anche in caso di comuni ove vi sia una sola istituzione scolastica, qualora si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune.