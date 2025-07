Assegnazione provvisoria e utilizzazione docenti 2025/2026: in vista della scadenza (25 luglio 2025), cosa attenzionare

A circa ventiquattro ore dal termine assegnato per la presentazione della domanda per usufruire della mobilità annuale (assegnazione provvisoria e/o utilizzazione) tracciamo una breve sintesi delle problematiche che interessano i docenti.

Presentazione della domanda

La domanda va presentata per via telematica entro le ore 14,00 del 25 luglio 2025 attraverso la piattaforma POLIS – Istanze Online, con SPID o CIE;

Chi può fare domanda

Possono fare domanda i docenti:

• Di ruolo che hanno superato il vincolo triennale;

• Nel vincolo triennale che usufruiscono delle deroghe (figli fino a 16 anni, genitori ultra sessantacinquenni, legge 104, decreto legislativo 151 del 2001);

• Perdenti posto;

• Assunti da GPS nel 2024/2025 in possesso dell’abilitazione;

Motivazioni per chiedere l’assegnazione provvisoria

I docenti possono chiedere l’assegnazione provvisoria per uno dei seguenti motivi:

• Ricongiungimento familiare (genitori, figli, coniuge, convivente civile);

• Assistenza familiare disabile;

• Gravi problemi di salute.

Documentazione da allegare

Alla domanda di assegnazione provvisoria va allegato:

• Stato di famiglia o autocertificazione per il ricongiungimento;

• Documentazione concernenti la disabilità del familiare (se si chiede per assistenza);

• Certificazioni mediche o attestazioni per motivi di salute.

Utilizzazione

Possono fare domanda anche in contemporanea all’assegnazione provvisoria, con le stesse modalità i docenti:

• In soprannumero;

• In esubero provinciale;

• Specializzati sul sostegno;

• Che desiderano essere utilizzati nelle scuole funzionanti presso ospedali, carceri o CPIA.

Sedi richiedibili

Possono essere indicate fino a un massimo di 20 sedi per la scuola dell’infanzia e primaria, mentre per la scuola secondaria fino a un massimo di 15 sedi. Le preferenze da indicare possono essere:

• Per singole scuole (preferenze puntuali);

• Per comune, distretto e intera provincia (preferenze sintetiche).