Assegnazioni provvisorie 2025, oggi incontro alle 15,00: possibile firma del contratto 2025/2028

Oggi, 9 luglio, alle ore 15,00, si terrà una importante riunione su ipotesi CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/2028. Si parla di incontro decisivo: come scrive Flc Cgil i sindacati sono stati chiamati a partecipare alla riunione che, con ogni probabilità, chiuderà i lavori con la sottoscrizione definitiva del testo.

Assegnazioni provvisorie, quando si potrà fare domanda?

La finestra per presentare le domande potrebbe essere, circa, dall’11 luglio al 24 o 26 luglio. Ecco le previsioni del nostro esperto:

“Dunque, ci sarà questo incontro e immediatamente dopo, e parliamo dunque della settimana che va dal 7 luglio all’11 luglio, ci sarà la nota ministeriale che scandirà i tempi della presentazione delle istanze di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per tutto il personale docente di ogni ordine e grado e sarà una data di scadenza, una finestra uguale per tutti i docenti. Presumibilmente sarà a cavallo fra la fine della prossima settimana, dunque l’11 luglio e il 24 luglio. Prendete con le molle queste date, potrebbe essere qualche giorno in più, qualche giorno in meno, però ci sarà una nota ben presto nella prossima settimana che ci darà tutti i dettagli, anche nei tempi.

Il tutto si dovrebbe concludere per il 24, massimo 26 luglio dovrebbero essere presentate le istanze. A cavallo dovrebbe succedere qualcosa di molto simile anche per il personale ATA, dunque utilizzazione, assegnazione del personale ATA. Contemporaneamente le scuole di tutta la nazione, dunque tutte le scuole di ogni ordine e grado hanno già presentato agli uffici attraverso il SIDI la proposta degli organici di fatto e dei posti in deroga al fine di poter rendere disponibile al sistema tutti i posti da poter utilizzare anche ai fini della mobilità annuale.

È molto importante fare una domanda corretta. Una volta presentate le domande, gli uffici territoriali provinciali di destinazione della domanda, dovranno vagliare le domande, fare le graduatorie provvisorie, pubblicare le graduatorie. provvisorie, tenere conto dei tempi di reclamo per eventuali reclami per errori materiali, programmare le graduatorie definitive e su quelle sicuramente nel mese di agosto, a cavallo di Ferragosto ci saranno gli esiti conclusivi di questa lunga procedura estiva che ci terrà compagnia, che è una procedura importante perché ricordiamo che queste procedure daranno la possibilità almeno per un anno, di avere il riavvicinamento familiare al coniuge, ai genitori, ai figli e alle situazioni di salute”.

Requisiti domanda assegnazione provvisoria

Possono fare domanda di assegnazione provvisoria:

• I docenti di ruolo immessi prima dell’anno scolastico 2023/2024;

• Docenti neoassunti dal 2023/24: soggetti al vincolo triennale, solo all’interno della provincia, salvo deroghe specifiche;

• Docenti assunti da GPS sostegno: se hanno superato l’anno di prova e rientrano nelle deroghe del CCNL 2019/21;

• Docenti rientranti nelle deroghe previste dal CCNI.

Motivazioni

I docenti suddetti possono fare domanda, a condizione di rientrare in uno dei seguenti motivi:

• Ricongiungimento a figli minori, coniuge, convivente o genitore;

• Gravi esigenze di salute documentate;

• Situazioni familiari particolari (es. disabilità grave ai sensi della Legge 104/92).

Inoltre possono fare domanda i docenti che rientrano in una delle seguenti deroghe al vincolo triennale:

• Genitori di figli sedicenni entro il 31 dicembre del 2025;

• Figli di genitori ultra sessantacinquenne entro il 31 dicembre 2025;

• Docenti con disabilità grave o che assistono familiari disabili.