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24.07.2026

Esiti assegnazioni provvisorie 2026, quando escono? Ecco tutte le date

Redazione
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Indice
La prima data da tenere a mente: 28 luglio
La scadenza

Esiti assegnazioni provvisorie docenti 2026, quando usciranno? La procedura si è chiusa alla mezzanotte di ieri, 23 luglio; era possibile inviare la domanda dal 10 luglio. In molti ora si chiedono quando si avranno notizie sui risultati.

La prima data da tenere a mente: 28 luglio

Come abbiamo scritto, il 28 luglio saranno rese disponibili, all’interno del portale SIDI, nel menù “Gestione Anno Scolastico – Gestione Mobilità in Organico di Fatto Personale docente” le funzioni per la gestione e la valutazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria. Tali funzioni, disponibili agli utenti degli Uffici Scolastici Territoriali, consentiranno inoltre di scaricare elenchi e reportistica di supporto allo svolgimento del procedimento amministrativo.

In buona sostanza gli uffici da giorno 28 luglio potranno validare i punteggi delle domande e quindi notificare ai diretti interessati, per valutare eventuali reclami, l’esito della convalida del punteggio e dei diritti di precedenza.

La scadenza

Per il solo personale docente, tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dovranno svolgersi entro il 24 agosto al fine di garantire lo svolgimento delle procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato.

Quindi entro la prima decade di agosto saranno esaminate tutte le domande e valutati anche i reclami eventuali per le possibile rettifiche dei punteggi e delle precedenze, presumibile che le procedure di pubblicazione delle graduatorie denitive e dei posti utili in organico di fatto, saranno resi noti nella settimana dal 10 al 14 agosto.

In tale settimana anche gli esiti delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali dovrebbero essere pubblici. Dal 17 al 24 agosto saranno pubblicati tutti gli esiti finali della mobilità annuale interprovinciale.

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