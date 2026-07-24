Esiti assegnazioni provvisorie 2026, quando escono? Ecco tutte le date

Esiti assegnazioni provvisorie docenti 2026, quando usciranno? La procedura si è chiusa alla mezzanotte di ieri, 23 luglio; era possibile inviare la domanda dal 10 luglio. In molti ora si chiedono quando si avranno notizie sui risultati.
Come abbiamo scritto, il 28 luglio saranno rese disponibili, all’interno del portale SIDI, nel menù “Gestione Anno Scolastico – Gestione Mobilità in Organico di Fatto Personale docente” le funzioni per la gestione e la valutazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria. Tali funzioni, disponibili agli utenti degli Uffici Scolastici Territoriali, consentiranno inoltre di scaricare elenchi e reportistica di supporto allo svolgimento del procedimento amministrativo.
In buona sostanza gli uffici da giorno 28 luglio potranno validare i punteggi delle domande e quindi notificare ai diretti interessati, per valutare eventuali reclami, l’esito della convalida del punteggio e dei diritti di precedenza.
Per il solo personale docente, tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dovranno svolgersi entro il 24 agosto al fine di garantire lo svolgimento delle procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato.
Quindi entro la prima decade di agosto saranno esaminate tutte le domande e valutati anche i reclami eventuali per le possibile rettifiche dei punteggi e delle precedenze, presumibile che le procedure di pubblicazione delle graduatorie denitive e dei posti utili in organico di fatto, saranno resi noti nella settimana dal 10 al 14 agosto.
In tale settimana anche gli esiti delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali dovrebbero essere pubblici. Dal 17 al 24 agosto saranno pubblicati tutti gli esiti finali della mobilità annuale interprovinciale.