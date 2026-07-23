Assegnazioni provvisorie 2026/27, come agire in caso di errori: i reclami, i ricorsi e le criticità – DIRETTA ORE 16.00

Ci siamo! Alle 23.59 di stasera, 23 luglio, si chiuderà il termine per le domande di utilizzazione e assegnazione provvioria per l’anno scolastico 2026/27 per il personale docente. Un appuntamento che come Tecnica della Scuola abbiamo seguito da vicino, con news, approfondimenti e dirette quotidiane. Ma cosa succede adesso? Come comportarsi in caso di errore? Quali sono gli strumenti legali a disposizione degli insegnanti, e a chi rivolgersi per metterli in atto?

Le scadenze della procedura per docenti e ATA

Come spiegato da questo giornale in precedenti approfondimenti, le domande di utilizzazione e assegnazione provvisioria per i docenti (di tutti i gradi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e il personale educativo), sono state attivate lo scorso 10 luglio. Per quanto riguarda il personale Ata, invece, le domande sono partire proprio oggi, 23 luglio, alle ore 15.00, e si protrarranno fino al 4 agosto alle 23.59. Per questa categoria, la domanda dovrà essere compilata in formato cartaceo.

L’approfondimento live di Tecnica della Scuola

Per i docenti, invece, inizia una nuova fase, nella quale occorre prestare la massima attenzione. Uno degli aspetti più delicati riguarda proprio gli eventuali errori nelle risposte, e le mosse da attuare per affrontarli. Ne parliamo in diretta oggi, giovedì 23 luglio, a partire dalle 15.00, con Isetta Barsanti Mauceri, esponente del Sidels, Società italiana di diritto e legislazione scolastica. La trasmissione può essere rivista sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.