Assegnazioni provvisorie 2026/2027, nell’ultima settimana di giugno verranno regolate dal CCNI sulla mobilità annuale

Tra il 22 e il 27 giugno sarà disposto l’incontro tra i funzionari del MIM e i sindacati per mettere nero su bianco le regole della mobilità annuale 2026/2027. Vale la pena ricordare che per adesso è vigente una ipotesi di CCNI su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2025-2028 che, per alcune criticità sulle deroghe al vincolo di mobilità, ha avuto bisogno di un comma della legge di bilancio 2026 per non inficiare le assegnazioni provvisorie attuate per l’anno scolastico 2025/2026.

Norma salva assegnazioni provvisorie

È utile sapere che l’attuale ipotesi di CCNI sulla mobilità annuale ha qualche anomalia che dovrà essere urgentemnte corretta. Leggendo la legge di bilancio 2026 all’art.1, comma 526, viene specificato: “Limitatamente all’anno scolastico 2025/2026 sono fatte salve le procedure e le operazioni di mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali“.

Tale norma è sta necessaria per tutelare le procedure già attuate per la mobilità teritoriale, professionale e anche per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie dell’anno scolastico 2025/2026, da una irregolarità sollevata dagli organi di controllo che, dopo un anno dall’ipotesi CCNI mobilità annuale 2025-2028, non ha ancora definito questo testo applicabile per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028. La causa principale è quella della deroga al vincolo di mobilità per chi ha figli di età minore di 16 anni.

Tale deroga è stata ridotta ai docenti in vincolo di mobilità triennale che siano genitori di figli di età inferiore ai 14 anni. Quindi adesso serve rivedere con urgenza questo CCNI sulle assegnazioni provviosrie per definire le regole per la mobilità annuale del biennio 2026/2027 e 2027/2028.

Tempi e procedure delle assegnazioni provvisorie

Molto probabilmente nella settimana che va dal 22 al 27 giugno sarà approvato il nuovo CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, nella prima decade luglio sarà pubblicata la nota ministeriale che stabilirà la finestra di presentazione delle domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l’anno scolastico 2026/2027. Presumibilmente le domande di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria potranno essere presentate dal 7 al 18 luglio con pubblicazione delle graduatorie entro la prima decade di agosto. Gli esiti della mobilità annuale dovrebbe essere nota nella settimana antecedente al Ferragosto, quindi dal 10 al 14 agosto.

Le procedure di presentazione dell’istanza saranno effettuate tramite POILS accedendo tramite SPID per tutto il personale docente con un contratto a tempo indeterminato, mentre chi ancora ha un contratto a tempo determinato e possedesse i requisiti per fare domanda di assegnazione provvisoria, potrà compilare la domanda digitalmente sui moduli pubblicati sul sito del MIM alla sezione della modulistica della pagina dedicata alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie ( c’è una modulistica appostia per coloro che hanno un contratto a tempo determinato) e potrà inviare la suddetta domanda, corredata di tutti gli allegati necessari, tramite PEC all’ufficio scolastico provinciale di destinazione.