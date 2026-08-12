Registrati
Diretta video

Notizie sulla scuola anche ad agosto. News, interviste e dirette esclusive

guarda
Docenti
12.08.2026
Aggiornato alle 20:01

Pubblicate sedi di utilizzazione e assegnazioni provvisorie nella provincia di Napoli anche quelle interprovinciali

Lucio Ficara
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Napoli pubblica esiti
Reclamo motivato

L’Ufficio scolastico provinciale di Napoli, in tempi record è tra le province italiane che per prima pubblica gli esiti di tutte le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie dei docenti, personale educativo e anche personale ata 2026/2027.

Napoli pubblica esiti

Già prima delle vacanze del ponte di Ferragosto, l’ufficio scolastico provinciale di Napoli, in data 12 agosto 2026, pubblica tutti gli esiti delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2026/2027.

GUARDA GLI ESITI USP NAPOLI PER I DOCENTI SCUOLA SECONDARIA

GUARDA GLI ESITI USP NAPOLI PER I DOCENTI SECONDARIA I GRADO

GUARDA GLI ESITI USP NAPOLI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA

GUARDA GLI ESITI USP NAPOLI PERSONALE EDUCATIVO

GUARDA GLI ESITI USP NAPOLI PERSONALE ATA

Reclamo motivato

I docenti interessati potranno presentare reclamo motivato 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato”, la pubblicazione delle anzidette graduatorie, che devono recare l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze, deve intendersi come obbligatoria e deve avvenire nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.
Eventuali reclami dovranno essere presentati, esclusivamente, all’indirizzo di posta elettronica: organici.secondogrado.na@istruzione.it
Non saranno presi in considerazione reclami generici, richieste di accesso agli atti contrastanti con la normativa di cui agli art. 22 e ss. della L. 241/90 e ss. mm. e ii., e quelli inviati ad indirizzi di posta elettronica diversi da quello indicato.

m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO-UFFICIALEU.0020923.12-08-2026_OTT_UT_AP_API_SC_SEC_II_GR_AS_2026_27Download
Assegnazioni provvisorie

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, la fase provinciale è in dirittura di pubblicazione. Entro il 24 agosto si chiude

Assegnazioni provvisorie 2026, quando escono? Graduatorie definitive pubblicate dal 10 agosto in poi

Assegnazioni provvisorie, nel 2027 cambieranno: Serafini (Snals-Confsal) spiega perchè le deroghe vanno allargate – VIDEO

Quando escono le assegnazioni provvisorie? Le date da tenere a mente

Assegnazioni provvisorie 2026, oggi scade il termine di presentazione per gli ata e per i docenti arrivano le notifiche

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Docenti spostati senza aver fatto domanda, 104 calpestate e richieste sparite: presunto caos procedure Irc a Palermo. La denuncia Snadir

Redazione

Its Academy, 15 milioni per le scuole di livello terziario siciliane: domande entro il 10 settembre

Redazione

Doppio canale per il reclutamento: una strada tortuosa che potrebbe dare risultati

I lettori ci scrivono

Novara: “Se un alunno ha preso 3, 5 e 7 la media sarebbe 5 ma io invito a mettere 6, conta l’ultimo voto. Tu, docente, perché lo vuoi mortificare?”

Redazione
vai alla ricerca avanzata