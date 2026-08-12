Pubblicate sedi di utilizzazione e assegnazioni provvisorie nella provincia di Napoli anche quelle interprovinciali

L’Ufficio scolastico provinciale di Napoli, in tempi record è tra le province italiane che per prima pubblica gli esiti di tutte le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie dei docenti, personale educativo e anche personale ata 2026/2027.

Napoli pubblica esiti

Già prima delle vacanze del ponte di Ferragosto, l’ufficio scolastico provinciale di Napoli, in data 12 agosto 2026, pubblica tutti gli esiti delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2026/2027.

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Reclamo motivato

I docenti interessati potranno presentare reclamo motivato 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato”, la pubblicazione delle anzidette graduatorie, che devono recare l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze, deve intendersi come obbligatoria e deve avvenire nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.

Eventuali reclami dovranno essere presentati, esclusivamente, all’indirizzo di posta elettronica: organici.secondogrado.na@istruzione.it

Non saranno presi in considerazione reclami generici, richieste di accesso agli atti contrastanti con la normativa di cui agli art. 22 e ss. della L. 241/90 e ss. mm. e ii., e quelli inviati ad indirizzi di posta elettronica diversi da quello indicato.