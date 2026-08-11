Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, la fase provinciale è in dirittura di pubblicazione. Entro il 24 agosto si chiude

Sono tante le province in cui sono state già pubblicate le graduatorie provvisorie per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 2026/2027. In queste ore si stanno già valutando i reclami riguardanti i punteggi e le posizioni relative alle graduatorie suddette, a breve si arriverà alla pubblicazione dei movimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale. I tempi di pubblicazione saranno diversi da provincia a provincia, ma potrebbero arrivare già per il 14 agosto, ma sicuramente nella settimana che va dal 17 al 22 agosto. Entro il 24 agosto si chiuderà anche la fase interprovinciale.
Molto importante è conoscere la sequenza operativa delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie predisposte nell’Allegato 1 al CCNI mobilità annuale 2025-2028 del 10 luglio 2026. Vediamo come è disposta la sequenza operativa delle Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria – personale docente.