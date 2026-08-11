Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, la fase provinciale è in dirittura di pubblicazione. Entro il 24 agosto si chiude

Indice Sequenze operative della mobilità annuale

Sono tante le province in cui sono state già pubblicate le graduatorie provvisorie per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 2026/2027. In queste ore si stanno già valutando i reclami riguardanti i punteggi e le posizioni relative alle graduatorie suddette, a breve si arriverà alla pubblicazione dei movimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale. I tempi di pubblicazione saranno diversi da provincia a provincia, ma potrebbero arrivare già per il 14 agosto, ma sicuramente nella settimana che va dal 17 al 22 agosto. Entro il 24 agosto si chiuderà anche la fase interprovinciale.

Sequenze operative della mobilità annuale

Molto importante è conoscere la sequenza operativa delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie predisposte nell’Allegato 1 al CCNI mobilità annuale 2025-2028 del 10 luglio 2026. Vediamo come è disposta la sequenza operativa delle Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria – personale docente.