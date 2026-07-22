Posti in deroga sostegno 2026/2027, in Calabria c’è un incremento di circa il 20% rispetto l’anno scorso

Dalla rilevazione dei dati dei posti in deroga di sostegno 2026/2027 comunicati dall’USR Calabria ai sindacati, si segnala un deciso incremento delle disponibilità per le procedure di utilizzazione, assegnazione provvisoria e incarichi di supplenza. Un aumento percentuale di circa il 20% che si attesta su 950 posti di sostegno in più rispetto l’anno scolastico appena concluso.

Assegnazione provvisoria scadenza il 23 luglio

Vale la pena ricordare che le disponibilità dei posti in deroga sul sostegno consentono anche ai neoassunti da GPS sostegno prima fascia entrati in ruolo a settembre 2025 e che abbiano concluso positivamente l’anno di prova, di potere presentare istanza di assegnazione provvisoria in modalità cartacea, se derogati dal vincolo della mobilità, per aspirare proprio ai posti in deroga sul sostegno. La notizia che al sud ci sia un aumento dei posti in deroga di sostegno, tranquillizza le migliaia di docenti di sostegno che aspirano ad avere un posto di sostegno in assegnazione provvisoria. Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria si potranno presentare entro e non oltre il 23 luglio alle ore 23:59.

I numeri comunicati dalla Gilda Insegnanti

Abbiamo chiesto al Coordinatore della Gilda degli Insegnanti della Calabria, il prof. Nino Tindiglia, quali sono i numeri dei posti in organico di fatto per il sostegno in Calabria. Il sindacalista ci ha risposto in merito: “Nell’informativa sindacale del 21 luglio, all’USR Calabria, si è discusso dell’organico di fatto sul sostegno che ha visto ampliare i posti di 950 unità in tutte le province portando il contingente a 5820. I posti aggiuntivi risultano così ripartiti: Catanzaro 969, Cosenza 2102, Crotone 815, Reggio Calabria 1690, Vibo Valentia 244, da ripartire tra gli ordini di scuola con un ulteriore passaggio a livello provinciale. A questi si aggiungono i posti in organico di diritto. Si prevede che tutti i colleghi che chiedono l’assegnazione provvisoria saranno accontentati“.

Il sindacalista della Gilda degli insegnanti ha aggiunto: “Si lavora alacremente negli uffici regionali e provinciali della Calabria da parte del personale in piena estate a cui va il nostro apprezzamento per il lavoro svolto egregiamente dirette dalla dott.ssa Giannicola, La tempistica concordata prevede la fase di immissione in ruolo, poi si passerà alla fase di utilizzazione ed assegnazione provvisoria da svolgersi entro il 25 agosto e poi alla nomina a tempo determinato dei colleghi precari che si protrarrà fino al 31 dicembre per la parte che riguarda gli ATP“.