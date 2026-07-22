Registrati
Diretta video

Assegnazioni provvisorie 2026/27, mancano poche ore alla scadenza. Ecco l’iter completo

guarda
Docenti
22.07.2026

Assegnazioni provvisorie 2026/27, mancano poche ore alla scadenza. Ecco l’iter completo – DIRETTA ORE 16.00

Valerio Musumeci
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Un appuntamento atteso per il comparto scuola
Il calendario delle domande per docenti e ATA
L’approfondimento live di Tecnica della Scuola

Quali saranno le procedure successive alla scadenza per seguire l’intero iter delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria? Come si calcola il punteggio? Come si procede in caso di riscontro di errori o precedenze non convalidate? Come e quando si potrà conoscere l’esito finale della procedura?

Un appuntamento atteso per il comparto scuola

Sono solo alcune delle domande che si pongono gli interessati alle assegnazioni provvisorie 2026/2027. Un appuntamento particolarmente atteso per il personale docente e Ata, in un mese – luglio – ricco di scadenze e adempimenti per il comparto. Impegni che Tecnica della Scuola sta seguendo con attenzione, con appuntamenti quotidiani per rispondere a dubbi, perplessità e curiosità dei lettori.

Il calendario delle domande per docenti e ATA

Tornando alle assegnazioni provvisorie, come spiegato dal nostro giornale in precedenti approfondimenti, le domande sono state attivate prima per i docenti (di tutti i gradi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e il personale educativo), da venerdì 10 luglio (ore 15.00) al 23 luglio (23.59). Per quanto riguarda il personale Ata, invece, le date sono dal 23 luglio (ore 15.00) al 4 agosto (ore 23.59). Per questa categoria, la domanda dovrà essere compilata in formato cartaceo.

L’approfondimento live di Tecnica della Scuola

Ne parliamo in diretta oggi, mercoledì 22 luglio, a partire dalle 16.00, con i nostri esperti di normativa scolastica, proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Seguiteci sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

Assegnazioni provvisorie

Posti in deroga sostegno 2026/2027, in Calabria c’è un incremento di circa il 20% rispetto l’anno scorso

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, attenzione alla scadenza del 23 luglio: chi riguarda?

Assegnazioni provvisorie 2026/2027, c’è tempo fino al 23 luglio per compilare e inoltrare la domanda

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale ATA 2026/27: domande via pec dal 23 luglio al 4 agosto 2026

Assegnazioni provvisorie, anche chi è coniugato può scegliere di ricongiungersi con genitori, figli e conviventi

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Jenni Serpi, influencer sorda: “Sarebbe bellissimo fare LIS come attività alternativa all’ora di religione”

Redazione

Mini call veloce sostegno, come funziona? Domande al via dal 14 al 18 agosto: ecco chi può partecipare

Redazione

Minerva – La scuola, nuova serie Netflix su un liceo militare. Cristiana Capotondi interpreta una prof: “Potrebbe affascinare i giovani”

Redazione

150 preferenze GPS 2026: come compilare la domanda con l’esperto. Prenota la consulenza

Redazione
vai alla ricerca avanzata