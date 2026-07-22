Assegnazioni provvisorie 2026/27, mancano poche ore alla scadenza. Ecco l’iter completo – DIRETTA ORE 16.00

Quali saranno le procedure successive alla scadenza per seguire l’intero iter delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria? Come si calcola il punteggio? Come si procede in caso di riscontro di errori o precedenze non convalidate? Come e quando si potrà conoscere l’esito finale della procedura?

Un appuntamento atteso per il comparto scuola

Sono solo alcune delle domande che si pongono gli interessati alle assegnazioni provvisorie 2026/2027. Un appuntamento particolarmente atteso per il personale docente e Ata, in un mese – luglio – ricco di scadenze e adempimenti per il comparto. Impegni che Tecnica della Scuola sta seguendo con attenzione, con appuntamenti quotidiani per rispondere a dubbi, perplessità e curiosità dei lettori.

Il calendario delle domande per docenti e ATA

Tornando alle assegnazioni provvisorie, come spiegato dal nostro giornale in precedenti approfondimenti, le domande sono state attivate prima per i docenti (di tutti i gradi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e il personale educativo), da venerdì 10 luglio (ore 15.00) al 23 luglio (23.59). Per quanto riguarda il personale Ata, invece, le date sono dal 23 luglio (ore 15.00) al 4 agosto (ore 23.59). Per questa categoria, la domanda dovrà essere compilata in formato cartaceo.

L’approfondimento live di Tecnica della Scuola

Ne parliamo in diretta oggi, mercoledì 22 luglio, a partire dalle 16.00, con i nostri esperti di normativa scolastica, proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Seguiteci sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.