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07.07.2026
Aggiornato alle 17:49

Assegnazioni provvisorie 2026, ci siamo: giovedì 9 luglio l’informativa ai sindacati

Redazione
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Dopo tanta attesa, ci siamo. Si terrà giovedì 9 luglio alle 15:00 l’informativa del ministero dell’Istruzione e del Merito ai sindacati sulle operazioni di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Le sigle sindacali sono appena state convocate. In ballo il futuro di migliaia di docenti che attendono i dettagli relativi alle operazioni di trasferimento provvisorie per il prossimo anno scolastico.

Grande attesa in particolare per le deroghe relative al ricongiungimento familiare. Pochi dubbi su quello ai genitori over 65enni, qualcuno in più su quello ai figli under 16 anni. La deroga sarà probabilmente per i figli under 14 anni.

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