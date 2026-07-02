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02.07.2026

Quando escono le assegnazioni provvisorie 2026? Ecco le possibili date

Redazione
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Tempi e procedure delle assegnazioni provvisorie
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Norma salva assegnazioni provvisorie

Durante la diretta della Tecnica Risponde Live, il nostro esperto, il prof. Lucio Ficara, ha fatto il punto della situazione sulle assegnazioni provvisorie 2026.

Tempi e procedure delle assegnazioni provvisorie

Presumibilmente le date delle domande di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria dovranno essere comunicate nell’arco temporale che va dal 6 al 25 luglio, quindi le date potrebbero essere dal 9-10 luglio e fino al 20-21 luglio con pubblicazione delle graduatorie entro la prima decade di agosto. Gli esiti della mobilità annuale dovrebbero essere noti nella settimana antecedente al Ferragosto, quindi dal 10 al 14 agosto.

Le procedure di presentazione dell’istanza saranno effettuate tramite POILS accedendo tramite SPID per tutto il personale docente con un contratto a tempo indeterminato, mentre chi ancora ha un contratto a tempo determinato e possedesse i requisiti per fare domanda di assegnazione provvisoria, potrà compilare la domanda digitalmente sui moduli pubblicati sul sito del MIM alla sezione della modulistica della pagina dedicata alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie ( c’è una modulistica appostia per coloro che hanno un contratto a tempo determinato) e potrà inviare la suddetta domanda, corredata di tutti gli allegati necessari, tramite PEC all’ufficio scolastico provinciale di destinazione.

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Norma salva assegnazioni provvisorie

È utile sapere che l’attuale ipotesi di CCNI sulla mobilità annuale ha qualche anomalia che dovrà essere urgentemnte corretta. Leggendo la legge di bilancio 2026 all’art.1, comma 526, viene specificato: “Limitatamente all’anno scolastico 2025/2026 sono fatte salve le procedure e le operazioni di mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali“.

Tale norma è sta necessaria per tutelare le procedure già attuate per la mobilità teritoriale, professionale e anche per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie dell’anno scolastico 2025/2026, da una irregolarità sollevata dagli organi di controllo che, dopo un anno dall’ipotesi CCNI mobilità annuale 2025-2028, non ha ancora definito questo testo applicabile per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028. La causa principale è quella della deroga al vincolo di mobilità per chi ha figli di età minore di 16 anni.

Tale deroga è stata ridotta ai docenti in vincolo di mobilità triennale che siano genitori di figli di età inferiore ai 14 anni. Quindi adesso serve rivedere con urgenza questo CCNI sulle assegnazioni provviosrie per definire le regole per la mobilità annuale del biennio 2026/2027 e 2027/2028.

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