Registrati
Diretta video

Prima Ora | notizie del 7 luglio

Attualità
07.07.2026

Incendio a scuola, paura nel padovano: pannelli fotovoltaici prendono fuoco, “migliaia di euro di materali in fumo”

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Paura in una scuola media nel padovano, dove i pannelli fotovoltaici dell’istituto sono stati oggetto di un incendio. A riportare la notizia è PadovaToday, secondo cui le fiamme sono divampate intorno alle 12.30. “A dare l’allarme ai numeri d’emergenza sono stati alcuni dipendenti comunali che dalle finestre degli uffici hanno notato il fumo e alcuni pannelli crollare a terra”, si legge nell’articolo. “Al momento dell’emergenza all’interno della scuola non si trovava nessuno”.

“Il capitolo danni non è stato ancora effettuato un inventario dettagliato, ma si parla di diverse migliaia di euro di materiali che sono andati letteralmente in fumo”, informa ancora la testata, secondo cui le cause del’incendio restano ancora da chiarire. “Sul luogo dell’emergenza“, aggiungono, “sono arrivati alcuni addetti del municipio e alcuni tecnici elettricisti della ditta che si occupa della manutenzione dell’impianto fotovoltaico“. Tutti insieme, hanno provveduto a mettere l’edificio in sicurezza.

Una volta messa in sicurezza l’area e spento le lingue di fuoco, si legge ancora, “i vigili del fuoco in pieno accordo con i tecnici hanno deciso per rimuovere tutti i pannelli presenti per scongiurare ulteriori possibili malfunzionamenti e allo stesso tempo per effettuare tutte le analisi tecniche del caso e capire cosa possa aver provocato il rogo”. A scopo precauzionale, conclude PadovaToday, “è stata allertata anche la centrale operativa del Suem 118, ma nessuno dei presenti ha necessitato delle cure del pronto soccorso”.

Sicurezza

Alunna si rompe un dente giocando in classe, Ministero dovrà risarcire: docente e collaboratrice non erano in aula

Decreto sicurezza, pagano i genitori: sanzioni fino a 1.000 euro per i figli protagonisti di cyberbullismo o che portano coltello fuori

Studentessa cade dalle scale del terzo piano in una scuola a Parma, “condizioni critiche”. Si indaga sulla dinamica

Sicurezza antincendio nelle scuole: fissato il cronoprogramma verso la scadenza del 2027

Sicurezza informatica a scuola: come difendersi da phishing mirato e deepfake nell’era dell’Intelligenza Artificiale

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Valditara: nei programmi riformati ho rimesso al centro persino la Bibbia. Il burqa in classe? Non esiste, vi spiego perchè

Alessandro Giuliani

Assegnazioni provvisorie 2026, ci siamo: giovedì 9 luglio l’informativa ai sindacati

Redazione

Incendio a scuola, paura nel padovano: pannelli fotovoltaici prendono fuoco, “migliaia di euro di materali in fumo”

Redazione

AI Act, alfabetizzazione IA e scadenza del 2 agosto 2026: l’USR Lombardia fa chiarezza rispetto ad una data fantasma

Aluisi Tosolini
vai alla ricerca avanzata