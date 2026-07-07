Incendio a scuola, paura nel padovano: pannelli fotovoltaici prendono fuoco, “migliaia di euro di materali in fumo”

Paura in una scuola media nel padovano, dove i pannelli fotovoltaici dell’istituto sono stati oggetto di un incendio. A riportare la notizia è PadovaToday, secondo cui le fiamme sono divampate intorno alle 12.30. “A dare l’allarme ai numeri d’emergenza sono stati alcuni dipendenti comunali che dalle finestre degli uffici hanno notato il fumo e alcuni pannelli crollare a terra”, si legge nell’articolo. “Al momento dell’emergenza all’interno della scuola non si trovava nessuno”.

“Il capitolo danni non è stato ancora effettuato un inventario dettagliato, ma si parla di diverse migliaia di euro di materiali che sono andati letteralmente in fumo”, informa ancora la testata, secondo cui le cause del’incendio restano ancora da chiarire. “Sul luogo dell’emergenza“, aggiungono, “sono arrivati alcuni addetti del municipio e alcuni tecnici elettricisti della ditta che si occupa della manutenzione dell’impianto fotovoltaico“. Tutti insieme, hanno provveduto a mettere l’edificio in sicurezza.

Una volta messa in sicurezza l’area e spento le lingue di fuoco, si legge ancora, “i vigili del fuoco in pieno accordo con i tecnici hanno deciso per rimuovere tutti i pannelli presenti per scongiurare ulteriori possibili malfunzionamenti e allo stesso tempo per effettuare tutte le analisi tecniche del caso e capire cosa possa aver provocato il rogo”. A scopo precauzionale, conclude PadovaToday, “è stata allertata anche la centrale operativa del Suem 118, ma nessuno dei presenti ha necessitato delle cure del pronto soccorso”.