Assegnazioni provvisorie 2026 e accesso agli atti per la mobilità: cosa c’è da sapere – DIRETTA ore 16:00

Venerdì 29 maggio sono stati resi noti gli esiti della mobilità docenti 2026/2027. I diretti interessati hanno potuto prendere visione dell’esito della propria istanza di mobilità in due modi:
Quali sono i tempi per potere sollevare eccezioni di regolarità sugli esiti di mobilità? Cosa bisogna fare nei casi dubbi? Se l’ufficio scolastico provinciale non dovesse rettificare in autotutela un errore emerso con atto di reclamo, cosa resta da fare per ottenere giustizia? Chi può presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria? Quante province si possono scegliere?
Tutte domande a cui daremo risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live oggi, mercoledì 3 giugno alle ore 16:00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.