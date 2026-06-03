Diretta video

Prima Ora - le notizie del 3 giugno 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Docenti
03.06.2026

Assegnazioni provvisorie 2026 e accesso agli atti per la mobilità: cosa c’è da sapere – DIRETTA ore 16:00

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
La diretta della Tecnica risponde live

Venerdì 29 maggio sono stati resi noti gli esiti della mobilità docenti 2026/2027. I diretti interessati hanno potuto prendere visione dell’esito della propria istanza di mobilità in due modi:

  • Tramite posta elettronica, all’indirizzo validato e riportato nella piattaforma Istanze Online.
  • Sul portale Istanze Online. Ecco i passaggi: accedi al portale, vai alla voce “altri servizi”, vai alla sezione “Mobilità in organico di diritto” e clicca su “Vai al servizio”.

La diretta della Tecnica risponde live

Quali sono i tempi per potere sollevare eccezioni di regolarità sugli esiti di mobilità? Cosa bisogna fare nei casi dubbi? Se l’ufficio scolastico provinciale non dovesse rettificare in autotutela un errore emerso con atto di reclamo, cosa resta da fare per ottenere giustizia? Chi può presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria? Quante province si possono scegliere?

Tutte domande a cui daremo risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live oggi, mercoledì 3 giugno alle ore 16:00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

Assegnazioni provvisoriemobilità 2026

Utilizzazioni 2026, il docente utilizzato può chiedere la conferma sul posto in cui sta prestando servizio

Assegnazioni provvisorie 2026, è di fondamentale importanza la compilazione delle dichiarazioni da allegare all’istanza

Assegnazioni provvisorie, posti disponibili e criteri e modalità per la determinazione dei posti disponibili agli aventi diritto. Parola all’esperto

Assegnazioni provvisorie: novità in arrivo nel mese di giugno – Rivedi la Diretta

Assegnazioni provvisorie, fino a 20 preferenze per infanzia e primaria. Solo 15 preferenze per la scuola secondaria

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Materie maturità 2026, ecco le scelte del Mim fatte a gennaio – CLICCA E CERCA IL TUO INDIRIZZO

Redazione

Ordinanza esami di maturità 2026, come si svolgono quest’anno? Tutto ciò che c’è da sapere – PDF

Redazione

Maturità: commissione tutta interna, colloquio presieduto dal ds, esame su tutte le materie. Le proposte per cambiarla

Redazione

Il “rebus” delle riliquidazioni delle pensioni Scuola dopo il CCNL 2022-2024: una guida per orientarsi

Giambattista Rosato
vai alla ricerca avanzata