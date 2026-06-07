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07.06.2026

Assegnazioni provvisorie 2026, ecco come indicare in domanda le cattedre orario esterne e il part time

Lucio Ficara
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Indice
Cattedre orario esterne in assegnazione provvisoria
Il docente in part time

Una docente che dovrà fare domanda di assegnazione provvisoria 2026/2027 ci chiede: ” Come si inserisce in domanda la volontà

di essere assegnati anche su cattedre orarie esterne?“. Inoltre ci viene chiesto: “il docente che si trova in una situazione di part time come si deve comportare in caso di domanda di assegnazione provvisoria?“.

Cattedre orario esterne in assegnazione provvisoria

Per aumentare la probabilità di successo nelle domande di assegnazione provvisoria sarebbe opportuno, anche a rischio di un probabile disagio, indicare nella domanda di assegnazione provvisoria “le cattedre orario esterne su comuni diversi“. Per indicare in domanda la suddetta opzione bisogna aprire la Sezione G2 “ALTRE INDICAZIONI” e andare al punto 24 della compilazione “Richiesta cattedre articolate su più scuole” e selezionare dal menù a tendina, l’opzione “Anche cattedre tra scuole di comuni diversi“. Con tale scelta il sistema analizzerà per ogni singola preferenza, prima le cattedre intere, poi quelle esterne ma con completamento stesso comune e alla fine quelle esterne con completamento in altro comune. Nel caso in cui vengano espresse preferenze sintetiche, quindi comuni, distretti o l’intera provincia, e si sia espresso l’opzione di COE anche tra scuole di comuni diversi, l’algoritmo ricercherà in primis le cattedre interne all’interno di tutte le scuole dell’intera preferenza sintetica, poi le cattedre orario esterne nello stesso comune e infine le cattedre orario esterne tra comuni diversi.

Il docente in part time

Il docente che si trova in una situazione di part time nella scuolta di titolarità e anche nella provincia di titolarità, per avere assegnato uno spezzone in fase di esito dell’assegnazione provvisoria deve compilare necessariamente la sezione G2 della domanda, denominata “ALTRE INDICAZIONI”.

Nel punto 25 deve dichiarare di trovarsi in condizione di part time e nello spazio successivo del medesimo punto 25 deve dichiarare il numero di ore settimanali di insegnamento.

È utile sapere che i docenti in condizione di part time, potranno ottenere assegnazione provvisoria, ai sensi dell’art.7 comma 10 del CCNI mobilità annuale, su uno spezzone orario corrispondente al proprio orario di servizio oppure su più spezzoni ossia accorpando più spezzoni compatibili, quindi anche in assenza di una cattedra completa.

Assegnazioni provvisoriecattedre orarioPart time Docenti

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