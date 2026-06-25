Assegnazioni provvisorie 2026, presto le regole e la presentazione delle domande – DIRETTA ore 16:00

Qual è lo stato dell’arte della procedura delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie? Quali i tempi per fissare le regole e presentare le istanze? Quali sono i motivi per potere richiedere l’assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale? Qual è la differenza tra utilizzazioni e assegnazioni provvisorie? Possono essere presentate entrambe le domande dalla medesima persona? Quali sono i vincoli della mobilità che impediscono la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria?

La diretta della Tecnica risponde live

Risponderemo a tutte queste domande nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 25 giugno alle ore 16:00 insieme all’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara. Diretta visibile, sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.