Registrati
Diretta video

Prima Ora | Notizie del 25 giugno

Docenti
25.06.2026

Assegnazioni provvisorie 2026, presto le regole e la presentazione delle domande – DIRETTA ore 16:00

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
La diretta della Tecnica risponde live
SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA

Qual è lo stato dell’arte della procedura delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie? Quali i tempi per fissare le regole e presentare le istanze? Quali sono i motivi per potere richiedere l’assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale? Qual è la differenza tra utilizzazioni e assegnazioni provvisorie? Possono essere presentate entrambe le domande dalla medesima persona? Quali sono i vincoli della mobilità che impediscono la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria?

La diretta della Tecnica risponde live

Risponderemo a tutte queste domande nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 25 giugno alle ore 16:00 insieme all’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara. Diretta visibile, sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA

Assegnazioni provvisorieutilizzazioni e assegnazioni provvisorie

Assegnazioni provvisorie 2026, può essere richiesta per il ricongiungimento al parente e/o affine convivente

Assegnazione provvisoria 2026, prima di esprimere preferenze di altri comuni è obbligatorio indicare il codice meccanografico del comune di ricongiungimento

Algoritmo delle assegnazioni provvisorie, il comune di ricongiungimento precede anche per altri insegnamenti

Assegnazioni provvisorie 2026, domande a luglio? Le date previste dall’esperto

Assegnazioni provvisorie 2026/2027, nell’ultima settimana di giugno verranno regolate dal CCNI sulla mobilità annuale

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Istanze Online scioglimento riserva GPS 2026 – Come fare? Segui i nostri VIDEO TUTORIAL

Redazione

Conferma del docente di sostegno per l’a.s. 2026/2027, entro il 26 giugno comunicazione dell’esito dell’istruttoria. E dopo?

Lara La Gatta

Valditara: “La scuola del merito non premia solo chi raggiunge risultati di eccellenza, sarebbe aristocratica”

Redazione

Maturità 2026, la protesta di quest’anno: studenti consegnano documento ai prof prima del colloquio, ecco cosa c’è scritto

Redazione
vai alla ricerca avanzata