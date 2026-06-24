Assegnazioni provvisorie 2026, può essere richiesta per il ricongiungimento al parente e/o affine convivente

Una docente che aspira ad avere l’asssegnazione provvisoria provinciale dal comune X al Comune Y di ricongiungimento ci chiede: “È possibile chiedere l’assegnazione provvisoria nel comune Y dove vivo con mia sorella? Preciso che non esistono più i nostri genitori, non sono sposata e non ho figli“.

Requisiti possibili per assewgnazione provvisoria

Come disposto dall’art.7, comma 1 del CCNI della mobilità annuale, l’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:

ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o

affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica ;

; ricongiungimento per l’assistenza a soggetto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art.

33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se non convivente, a condizione che i

docenti abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui

si presenta la domanda di assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per

l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi

dell’art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001;

33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se non convivente, a condizione che i docenti abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001; gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

ricongiungimento al genitore

Risposta dal quesito della docente

Possiamo rassicurare la docente che se convive nel Comune Y con la propria sorella e la stabilità della convivenza risulta da certificazione anagrafica, allora avrà il requisito per presentare istanza di assegnazione provvisoria. In tal caso la docente potrà fruire di 6 punti per il ricongiungimento alla sorella nel Comune Y e dovrà esprimere come prima preferenza una scuola del Comune Y o l’intero Comune Y. La preferenza dell’intero Comune di ricongiungimento sarà obbligatoria qualora la docente volesse indicare alcune preferenze riferite a scuole di altri comuni o ad altri comuni.