Assegnazioni provvisorie 2026, può essere richiesta per il ricongiungimento al parente e/o affine convivente

Una docente che aspira ad avere l’asssegnazione provvisoria provinciale dal comune X al Comune Y di ricongiungimento ci chiede: “È possibile chiedere l’assegnazione provvisoria nel comune Y dove vivo con mia sorella? Preciso che non esistono più i nostri genitori, non sono sposata e non ho figli“.
Come disposto dall’art.7, comma 1 del CCNI della mobilità annuale, l’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:
Possiamo rassicurare la docente che se convive nel Comune Y con la propria sorella e la stabilità della convivenza risulta da certificazione anagrafica, allora avrà il requisito per presentare istanza di assegnazione provvisoria. In tal caso la docente potrà fruire di 6 punti per il ricongiungimento alla sorella nel Comune Y e dovrà esprimere come prima preferenza una scuola del Comune Y o l’intero Comune Y. La preferenza dell’intero Comune di ricongiungimento sarà obbligatoria qualora la docente volesse indicare alcune preferenze riferite a scuole di altri comuni o ad altri comuni.