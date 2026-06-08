Assegnazioni provvisorie 2026, quando usciranno gli esiti? Se si ottiene assegnazione provvisoria, dove si deve prendere servizio? Risponde l’esperto

Si sa già quale sarà il periodo e quando usciranno gli esiti. Se si ottiene assegnazione provvisoria, si deve prendere servizio nella scuola di assegnazione oppure in quella del trasferimento? Questa la domanda di un ascoltatore nel corso della diretta della Tecnica risponde live. Ecco la risposta dell’esperto di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara:

“Il periodo della domanda è previsto nella prima decade di luglio, quest’anno in anticipo rispetto all’anno scorso. Queste sono le indiscrezioni che arrivano per la presentazione dell’istanza”.

“Per quanto riguarda gli esiti si presume che il tutto finisca prima di ferragosto, una volta fatta la domanda c’è un iter riferito ai tempi di pubblicazione delle graduatorie e di vaglio degli eventuali reclami e quindi ce ne andiamo per gli esiti dall’uno a prima di ferragosto. Quello è il range temporale di riferimento. Certo, se ottieni assegnazione provvisoria l’1 settembre ti presenti nella sede nuova di assegnazione”.