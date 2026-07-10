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10.07.2026

Assegnazioni provvisorie 2026, Gilda: sottoscritto contratto ma chiediamo ulteriore intervento per genitorialità

Redazione
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Nella giornata di ieri, 10 luglio, è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie. Ecco il commento, in una nota, della Gilda degli Insegnanti:

“La Gilda degli Insegnanti ha deciso di sottoscrivere il testo definitivo, valutando positivamente il mantenimento della deroga prevista per il ricongiungimento ai genitori ultrasessantacinquenni. Pur prendendo atto della riduzione dell’età dei figli che consente di beneficiare delle deroghe ai vincoli sulla mobilità, la Gilda ha ritenuto che la conferma della tutela per i genitori over 65 rappresenti un elemento importante che ha consentito la firma dell’accordo”.

“La Gilda degli Insegnanti ribadisce tuttavia la necessità di un ulteriore intervento da parte del Governo a favore della genitorialità. In particolare, auspica che, nei prossimi rinnovi contrattuali o attraverso specifici interventi normativi, venga estesa la deroga ai vincoli della mobilità anche ai docenti con figli fino al compimento del diciottesimo anno di età“.

“Resta inoltre ferma la richiesta della Gilda di superare definitivamente i vincoli imposti ai docenti neoassunti, ritenuti penalizzanti sia per il personale sia per il corretto equilibrio tra esigenze familiari e lavorative”.

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