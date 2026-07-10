Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni a.s. 2026/27, domande dal 10 al 23 luglio 2026 per i docenti, dal 23 luglio al 4 agosto 2026 per gli ATA: pubblicati i modelli da utilizzare

In attesa della pubblicazione sul sito del MIM della nota che disciplina modalità e scadenze per le assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, sono disponibili il testo del CCNI 2026/2027 e la modulistica che il personale interessato dovrà utilizzare.

Nella pagina dedicata sono anche indicate le scadenze: il personale docente, educativo nonché gli insegnanti di religione cattolica potranno presentare le domande dal 10 al 23 luglio 2026; il personale ATA potrà presentare le istanze dal 23 luglio al 4 agosto 2026.

Modulistica – Utilizzazioni ed Assegnazioni Provvisorie