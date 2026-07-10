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Prima Ora | notizie del 10 luglio

Personale della scuola
10.07.2026
Aggiornato alle 15:55

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni a.s. 2026/27, domande dal 10 al 23 luglio 2026 per i docenti, dal 23 luglio al 4 agosto 2026 per gli ATA: pubblicati i modelli da utilizzare

Lara La Gatta
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Indice
Modulistica - Utilizzazioni ed Assegnazioni Provvisorie
IL TESTO DEL CCNI

In attesa della pubblicazione sul sito del MIM della nota che disciplina modalità e scadenze per le assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, sono disponibili il testo del CCNI 2026/2027 e la modulistica che il personale interessato dovrà utilizzare.

AGGIORNAMENTO: PUBBLICATA LA NOTA

Nella pagina dedicata sono anche indicate le scadenze: il personale docente, educativo nonché gli insegnanti di religione cattolica potranno presentare le domande dal 10 al 23 luglio 2026; il personale ATA potrà presentare le istanze dal 23 luglio al 4 agosto 2026.

Modulistica – Utilizzazioni ed Assegnazioni Provvisorie

  1. Modulo U1 2026
  2. Modulo U2 2026
  3. Modulo U3 2026
  4. Modulo U4 2026
  5. Modulo AP1 2026
  6. Modulo AP2 2026
  7. Modulo AP3 2026
  8. Modulo AP4 2026
  9. Modulo UE – utilizzazione e assegnazione provvisoria personale educativo
  10. Modulo UR1 2026
  11. Modulo UR2 2026
  12. Autodichiarazione percorso specializzazione su sostegno
  13. Autodichiarazione servizio su sostegno
  14. Domanda di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
  15. Modulo assegnazione provvisoria docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola dell’infanzia
  16. Modulo assegnazione provvisoria docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola primaria
  17. Modulo assegnazione provvisoria docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola secondaria di primo grado
  18. Modulo assegnazione provvisoria docenti assunti a tempo determinato da procedure straordinarie – scuola secondaria di secondo grado
  19. ALLEGATO G Dichiarazione docenti beneficiari deroghe
  20. ALLEGATO H Dichiarazione lavoratrici vittime di violenza
  21. Modulo utilizzazioni docenti assunti a tempo determinato – scuola dell’infanzia
  22. Modulo utilizzazioni docenti assunti a tempo determinato – scuola primaria
  23. Modulo utilizzazioni docenti assunti a tempo determinato – scuola secondaria di primo grado
  24. Modulo utilizzazioni docenti assunti a tempo determinato – scuola secondaria di secondo grado
  25. ALLEGATO I Dichiarazione coniuge o parte dell’unione civile convivente del personale militare o di categoria equiparata

IL TESTO DEL CCNI

CCNI utilizzazioni_assegnazioni provvisorie – 10 luglio 2026-signedDownload
Assegnazioni provvisorieutilizzazioni e assegnazioni provvisorie

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