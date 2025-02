Assegno Unico Universale, sarà accreditato tra il 20 e il 26 febbraio. Chi ha presentato domanda per la prima volta o aggiornato l’ISEE lo riceverà entro il 28

L’Assegno Unico Universale viene erogato dopo la metà del mese. Per chi è in regola con la domanda, la prestazione sarà accreditata dal 20 al 26 febbraio. Coloro che hanno presentato domanda per la prima volta o hanno aggiornato l’ISEE riceveranno il bonus entro il 28 febbraio.

A farlo sapere è l’INPS, con comunicato di oggi, 19 febbraio 2025.

Video guida dell’INPS

Per i destinatari di primo pagamento dell’AUU, è disponibile una video guida che illustra le tempistiche per il pagamento e i criteri per il calcolo dell’importo dell’AUU, comprese le eventuali maggiorazioni a cui i genitori possono avere diritto in base alla composizione del nucleo familiare.

Il servizio di video guida sarà prodotto, erogato e notificato ai destinatari non appena viene emessa la disposizione di pagamento della prima mensilità.

Rinnovo automatico dell’Assegno

L’AUU viene erogato automaticamente anche nel 2025 a chi ne ha già beneficiato in passato. Se negli archivi dell’INPS la domanda risulta ancora in stato “accolta”, non è necessario presentare una nuova richiesta.

Affinché la domanda rimanga valida, essa non deve essere decaduta, revocata, rinunciata o respinta.

Necessità di aggiornare l’ISEE per il 2025

Per determinare l’importo dell’AUU in base all’ISEE aggiornato, è necessario presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il 2025. In assenza di un ISEE valido, l’assegno sarà erogato a partire da marzo 2025 con l’importo minimo previsto dalla normativa.

Se la DSU viene presentata entro il 30 giugno 2025, eventuali differenze sugli importi saranno ricalcolate retroattivamente da marzo, con pagamento degli arretrati.

Per semplificare la procedura, l’ISEE può essere ottenuto più rapidamente tramite il “Portale unico ISEE” o con la DSU precompilata, disponibile anche sull’APP “INPS Mobile”.

Aggiornamento degli importi e delle soglie ISEE per il 2025

Il decreto legislativo n. 230/2021 prevede che l’AUU e le soglie ISEE siano adeguati annualmente in base all’aumento del costo della vita. Per il 2025, l’ISTAT ha calcolato un incremento dello 0,8%, e quindi gli importi e le maggiorazioni saranno adeguati di conseguenza, come indicato nell’Allegato n. 1 della circolare.

L’importo dell’AUU è calcolato considerando l’ISEE del nucleo familiare e rapportandolo alla scala di equivalenza, secondo la normativa vigente.

Maggiorazioni previste per il 2025

Oltre agli importi aggiornati, sono confermate alcune maggiorazioni specifiche:

Maggiorazione transitoria (gennaio e febbraio 2025) : per i nuclei con ISEE fino a 25.000 euro che nel 2021 ricevevano l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF), è prevista una compensazione per eventuali riduzioni dell’AUU rispetto al regime precedente.

: per i nuclei con ISEE fino a 25.000 euro che nel 2021 ricevevano l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF), è prevista una compensazione per eventuali riduzioni dell’AUU rispetto al regime precedente. Figli di età inferiore a un anno : l’importo dell’AUU sarà aumentato del 50% fino al primo anno di vita del bambino.

: l’importo dell’AUU sarà aumentato del 50% fino al primo anno di vita del bambino. Nuclei con almeno tre figli e ISEE fino a 45.939,56 euro : per i figli tra uno e tre anni, l’AUU sarà aumentato del 50%.

: per i figli tra uno e tre anni, l’AUU sarà aumentato del 50%. Nuclei con almeno quattro figli a carico: sarà aggiunta una maggiorazione forfettaria di 150 euro.

L’adeguamento degli importi sarà applicato a partire da marzo 2025 per la mensilità di gennaio. L’AUU di febbraio 2025 sarà erogato con i nuovi valori indicati nell’Allegato n. 1 della circolare.