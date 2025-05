Assicurazione sanitaria docenti e personale della scuola: finanziamenti e modalità di accesso

Con l’approvazione del decreto 25 del 14 marzo 2025, già approvato alla camera e in attesa che sia approvato al Senato per diventare legge dello Stato, è stata introdotta l‘assicurazione sanitaria integrativa a favore dei docenti e di tutto il personale della scuola al fine di migliorare le condizioni di salute e benessere, indispensabili e necessari per svolgere al meglio il proprio lavoro.

Finanziamenti

Il comma 6 dell’art. 14 ha determinato un importo complessivo di 220 milioni di euro per la copertura finanziaria dell’assicurazione integrativa per il quinquennio dal 2025 al 2029. Lo stanziamento di detta somma è ripartita nel quinquennio 2025/2029, tranne successive modifiche, secondo il seguente schema:

• Euro 20.000.000 per l’anno 2025;

• Euro 50.000.000 per l’anno 2026;

• Euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029.

Importo previsto

Dalle somme stanziate, considerato che il personale scolastico si aggira intorno a un milione, singolarmente dovrebbe spettare la somma di circa 3 mila euro l’anno.

Criteri e modalità di accesso

La definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale della scuola, saranno definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale.