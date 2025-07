Assunzione in ruolo 2025/2026: Disposizioni concernenti il personale docente

Col decreto 137 dell’11 luglio 2025, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, ha comunicato il contingente dei posti per tutti gli ordini e gradi di scuola pari a 48.504, da coprire con docenti con contratto a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2025/2026. Detti posti, secondo la disposizione di legge, vanno ripartiti al 50% per docenti vincitori di concorso per titoli ed esami e per il 50% per i docenti inseriti nelle graduatorie a esaurimento.

Scuola dell’infanzia e primaria

Con riferimento alla scuola primaria e dell’infanzia, il contingente destinato ai concorsi è coperto annualmente mediante scorrimento, preliminarmente delle graduatorie di merito del concorso del 2016. Qualora le graduatorie del concorso 2016 dovessero essere esaurite, si procede per il 50% da assegnare al concorso del 2018 e l’altro 50% in ordine ai concorsi 2020, 2023, 2024.

Integrazione dei concorsi 2023 e 2024

Per i suddetti concorsi le graduatorie dei vincitori sono integrate, nella misura delle eventuali rinunce pervenute e nella misura del 30% dei posti messi al bando. Gli ulteriori posti che dovessero residuare saranno assegnati agli idonei del concorso del 2020.

Scuola secondaria

Con riferimento alla scuola secondaria di primo e di secondo grado, il contingente destinato alle graduatorie concorsuali è coperto mediante scorrimento, preliminarmente, delle graduatorie del concorso del 2016.

Concorso 2018

Qualora dovessero esaurirsi le graduatorie del concorso 2016, si procede, con il conferimento delle nomine, ai candidati del concorso del 2018 più fascia aggiuntiva nella misura del 40% dei posti residui. Nel calcolo della percentuale, le eventuali frazioni di posto sono arrotondate per eccesso se maggiori o uguali a 0,5.

Concorso ordinario e straordinario 2020

Qualora dovessero restare dei posti, si procede con la nomina in ruolo, per il 30% dei docenti del concorso ordinario del 2020 e del 30% del concorso straordinario dello stesso anno.

Concorsi 2023 e 2024

Successivamente si procede a nominare i vincitori del concorso del 2023 e del concorso 2024 con l’incremento del 30% dei posti messi a concorso.

Graduatorie GAE e GPS

Dopo aver nominato i docenti di ruolo secondo l’ordine dei concorsi indicato, si procede alla nomina in ruolo dei docenti inseriti a pieno titolo nelle GAE e nelle GPS al fine di coprire il 50% dei posti.

Call veloce

I docenti regolarmente iscritti in GAE, in GPS prima fascia e negli elenchi aggiuntivi, qualora non dovessero rientrare nel numero dei posti previsti per l’immissione in ruolo su posti di sostegno, potranno presentare domanda per accedere ai ruoli in determinate province.

Accettazione nomina

I docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato – ovvero a tempo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 – sono tenuti ad accettare esplicitamente o a rinunciare alla sede scolastica entro cinque giorni dall’assegnazione stessa.

Mancata accettazione

La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina, con la conseguente decadenza dall’incarico conferito e con la cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.

Assunzione in servizio

Gli aventi titolo all’immissione in ruolo assumono servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento del periodo di formazione e prova e non possono accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.