Assunzioni Gps, Sorge (Cisl Scuola Roma): “Nel Lazio procedure di assegnazione ancora in corso. Sistema di reclutamento va cambiato”

Intervenuto nel corso dell’appuntamento della ‘Tecnica risponde live’ di giovedì 15 settembre, il segretario generale Cisl Scuola Roma e Rieti Michele Sorge, ha affrontato il tema delle Assunzioni Gps con i ritardi e le difficoltà dell’algoritmo, specificando la situazione nelle province laziali.

“Nel Lazio abbiamo avuto svariati incontri con l’Ufficio Scolastico Regionale e col direttore regionale, dati certi ad oggi non ce ne sono, alcuni dati li abbiamo ricavati dai vari decreti che si sono succeduti. Fermo restando che le procedure sia di immissione in ruolo che Gps sono ancora in corso, comprese le rinunce che confermo anche qui essere tantissime. Il dato di fatto è che oggi, 15 settembre le procedure di assegnazione delle cattedre sono ampiamente ancora in corso. Questo è un dato di fatto che smentisce le parole del Ministero. Volendo dare due dati per condividere l’ordine di grandezza del fenomeno, partiamo dalle facoltà assunzionali che nel Lazio erano quasi 10mila, tra posto comune e sostegno”.

“Sono state assegnate in prima battuta, solo sulla carta perché tante sono state nel frattempo le rinunce e tante rinunce sono in via d’acquisizione, circa il 70%. Una larga fetta di immissioni in ruolo non si sono concretizzate entro il 31 per due ordini di ragioni: le procedure di reclutamento del personale docente sono diventate estremamente farraginose e parcellizzate in una serie di sotto procedure che rendono difficile districarsi tra le varie tipologie di graduatorie. Andiamo dai concorsi ordinari del 2020 espletati in notevole ritardo. Abbiamo alcuni concorsi che su alcune classi di concorso non si sono espletati, abbiamo l’art. 59 comma 4 bis sulle Gps, i concorsi straordinari, le Gm 2018, le fasce aggiuntive, una giungla di graduatorie che rendono oggettivamente il tutto molto complesso. Sarebbe necessaria una semplificazione delle procedure”.

“Sulle criticità l’amministrazione non ci ha dato riferimenti certi dal punto di vista numerico ma se guardiamo a Roma il bollettino delle supplenze pubblicato il 9 settembre, sono state assegnate più di 10mila cattedre ma ci sono classi di concorso in sofferenza e si capisce dal numero di supplenze annuali perché le Gps vanno a sopperire le mancate assunzioni in ruolo. Le classi di concorso come Lettere o Matematica alle scuole medie sono quelle storicamente in sofferenza. Gli alunni non meritano di essere vittime della tecnologia che dovrebbe essere un aiuto per la scuola. Il sistema delle Gps, se ha dato ancora problemi, va ripensato”.

RIVEDI LA DIRETTA