Assunzioni vincitori del concorso ordinario ex DSGA anno scolastico 2025/2026: Sollecito pubblicazione graduatorie

A seguito della nota ministeriale del 7 agosto 2025 con la quale è stato comunicato agli UU.SS.RR. che, a iniziare dall’8 agosto 2025, alle ore 09:00, sarebbero rese disponibili le funzioni informatiche per la produzione delle graduatorie riguardanti il concorso ordinario per titoli ed esami, per l’accesso all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.

Posti autorizzati

Per l’anno scolastico 2025/2026, sono stati autorizzati complessivamente 824 posti.

Detti posti da coprire con contratto a tempo indeterminato con i vincitori del concorso ordinario e con personale inserito nelle graduatorie della procedura valutativa riservata ai DSGA facenti funzione.

Ripartizione dei posti

Gli 824 posti autorizzati saranno suddivisi:

• 698 posti da destinare ai vincitori del concorso ordinario bandito con DDG 312 del 12 dicembre 2024;

• 123 da destinare al personale inserito nelle graduatorie della procedura valutativa riservata ai DSGA facenti funzione.

Non previsto tagli degli idonei

La nota ministeriale dispone la non applicazione per le graduatorie approvate nel 2025, il taglia-idonei; contrariamente a quanto previsto dall’Art. 12, comma 2 del bando.

Sollecito dell’ANQUAP agli UU.SS.RR.

L’ANQUAP (Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche) a seguito del comunicato ministeriale dell’8 agosto 2025, il 12 agosto, con una propria nota, ha sollecitato ciascun USR, nel caso non avesse già provveduto, a pubblicare con urgenza le graduatorie di merito, considerata la necessità, per i candidati, di conoscere la propria posizione in tempi rapidi ai fini:

• dell’eventuale assunzione con decorrenza 1° settembre 2025;

• dell’organizzazione delle attività lavorative e personali;

• dell’eventuale comunicazione di dimissioni all’attuale datore di lavoro nei termini previsti dalla normativa vigente.