Ata 24 mesi, come inserire titoli culturali e di servizio – VIDEO TUTORIAL 3

Le domande per l’aggiornamento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali di prima fascia Ata, le cosiddette graduatorie 24 mesi, possono essere presentate a partire da lunedì 28 aprile dalle ore 14.00 fino alle ore 14.00 del 19 maggio 2025.

In questo secondo video tutorial il prof Lucio Ficara spiega passa dopo passo come compilare la domanda e inserire i titoli culturali e di servizio.

Modalità di compilazione istanza

È utile sapere che l’uncia modalità per compilare e inoltrare l’istanza riguardante l’inserimento o aggiornamento delle graduatorie 24 mesi Ata è quella prevista tramite le funzioni POLIS delle Istanze online del sito istituzionale del MIM.

Le funzioni POLIS per la presentazione delle istanze saranno aperte a partire dalle ore 14.00 del 28 aprile fino alle ore 14.00 del 19 maggio 2025.

Vale la pena sottolineare che la presentazione della domanda tramite POLIS è l’unica modalità ammessa per l’inoltro della domanda.

L’accesso ai servizi del Ministero dell’istruzione e del merito può essere fatto esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE: anche per la presentazione delle istanze, il personale interessato dovrà accedere al servizio Istanze on line mediante il possesso di tali credenziali digitali.

Modello B1 o Modello B2 della domanda

Come si può vedere dall’immagine sottostante, il candidato alla compilazione e presentazione della domanda, può scegliere di compilare il Modello B1 per il primo inserimento in graduatoria 24 mesi, oppure, il Modello B2 per l’aggiornamento della graduatoria nel caso in cui era già inserito negli anni precedenti.

Modello H per la priorità della sede

Se l’aspirante avesse diritto alla priorità della scelta della sede per le supplenze o i ruoli dell’anno scolastico 2025/2026 deve necessariamente compilare il modello H.

Nel caso di disabilità personali, è utile ricordare che si dovranno applicare, ai fini del reclutamento in base alle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94, le disposizioni di priorità della scelta della sede di cui alla legge n. 104/92, in du precise ipotesi:

1) in situazione di disabilità personale di cui all’art. 21

2) in situazione di disabilità personale di cui al comma 6 dell’art. 33

In entrambe le ipotesi, bisogna ricordare di allegare la documentazione relativa ai verbali 104/92 riferita alle due ipotesi suddette.

Il modello H può essere compilato anche nel caso l’aspirante assista il figlio disabile in stato di gravità, oppure il fratello/sorella o ancora il coniuge o il genitore, ai sensi dell’art.33, commi 5 e 7 della legge 104/92. Anche in questo caso è di fondamentale importanza, ai fini della priorità della scelta della sede, allegare la certificazione del verbale riferito all’art.3, comma 3 della legge 104/92 del familiare da assistere.

