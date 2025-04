Attivati in Calabria nuovi indirizzi musicali negli Istituti Comprensivi, i complimenti della UIL Scuola Rua agli uffici scolastici provinciali

Già dall’anno scolastico 2024/2025, la Uil Scuola Rua Calabria e quella della provincia di Reggio Calabria aveva richiesto l’applicazione decreto interministeriale 1° luglio 2022 n. 176 con il quale sono stati disciplinati i nuovi percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di I grado. Durante l’informativa sugli organici dell’autonomia del giorno 16 aprile 2025, svolta all’ufficio scolastico provinciale di Reggio Calabria, alla presenza del dott.Domenico Antonio Cama dirigente dell’Ufficio I dell’USR Calabria, sono stati rivolti i complimenti da parte del Segretario generale della Uil Scuola reggina proprio al dott. Cama, per l’istituzione di due indirizzi musicali nelle scuole secondarie di I grado dell’IC ” Falcone-Borsellino” di Caulonia – Roccella ionica e IC Bernardino Telesio Rione Modena di Reggio Calabria, per l’anno scoalstico 2025-2026.

L’importanza civica degli indirizzi musicali

La provincia di Reggio Calabria annovera tra i talenti della sua terra, uno tra i più importanti personaggi della lirica classica del secolo scorso, Francesco Cilea, a cui è anche dedicato il Conservatorio della città dello Stretto. Per le famiglie reggine la musica ha un valore educativo importante, quindi per tale ragione l’avere istituito, per l’anno scolastico 2025/2026, in sede di costituzione di organico, due indirizzi musicali, è un qualcosa di veramente importante. È importante non solo per un mero calcolo di unità orarie da inserire negli organici dell’autonomia, ma molto di più per un valore didattico e soprattutto educativo per numerosi studenti che vivono in un territorio in cui ci sarebbe l’opportunità di proseguire gli studi a indirizzo musicale con i Licei presenti a Cinquefrondi e a Reggio Calabria all’interno del Liceo delle Scienze Umane Tommaso Gullì. L’istruzione a indirizzo musicale, troverebbe naturale sbocco con la possibilità di frequentare il prestigioso Conservatorio “Francesco Cilea” della città dello Stretto. In buona sostanza, ci tiene a sottolineare il Segretario provinciale della Uil Scuola di Reggio Calabria, il prof. Luca Scrivano, un virtuoso esempio di verticalizzazione di indirizzo di studio.

Con l’istituzione di questi due nuovi indirizzi musicali nella provincia che ha dato i natali al grande compositore Cilea, l’Ufficio Scolastico provinciale di Reggio Calabria e il suo dirigente, meritano il plauso di tutti i sindacati, come di fatti è avvenuto in sede di informativa degli organici.

La normativa sull’indirizzo musicale

In base all’art.1, comma 1 del decreto interministeriale 176/2022, le istituzioni scolastiche statali che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado possono istituire percorsi ordinamentali ad indirizzo musicale alle condizioni di cui ai successivi articoli dello stesso Decreto, previa autorizzazione dell’Ufficio scolastico regionale nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 1, comma 4, 12, comma 2, e 17 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.60. L’art.1, comma 5, del decreto interministeriale 176/2022, a tal proposito, prevede che le istituzioni scolastiche che intendono attivare percorsi ad indirizzo musicale si impegnano ad acquisire la disponibilità di strutture e strumentazioni idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività previste dall’art.4, comma 2. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 176/2022, ogni istituzione scolastica statale può richiedere l’attivazione di percorsi ad indirizzo musicale che prevedono, per ciascun anno di corso, gruppi di alunni, suddivisi in quattro sottogruppi, ciascuno corrispondente a una diversa specialità strumentale. I gruppi sono costituiti rispettando i parametri numerici fissati dall’art.11 del Decreto del Presidente della Repubblica, 20 marzo 2009, n.81, dopo la costituzione delle classi ai sensi dei medesimi parametri.