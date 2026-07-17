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17.07.2026

MIM e UNICEF firmano il protocollo per i diritti dell’infanzia nelle scuole

Redazione
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Cosa prevede il protocollo e come aderire

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e UNICEF Italia hanno siglato a Roma, giovedì 16 luglio, il Protocollo di Intesa “Promozione e diffusione nelle Istituzioni scolastiche della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. L’accordo, della durata di tre anni, punta a rendere gli studenti consapevoli dei propri diritti e a contrastare ogni forma di discriminazione, bullismo e cyberbullismo.

Cosa prevede il protocollo e come aderire

L’intesa si inserisce nelle nuove Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica e prevede quattro linee di azione: promuovere la conoscenza della Convenzione ONU nei contesti scolastici, coinvolgere tutti gli attori del processo educativo per contrastare abbandono e dispersione, valorizzare l’apprendimento nel rispetto dei diritti dei minori e garantire la partecipazione attiva degli alunni nella prevenzione di discriminazioni ed esclusione. Il presidente di UNICEF Italia ha ricordato che nell’anno scolastico 2025/26 già 1.076 scuole hanno aderito al Programma “Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, con 1.280 docenti formati e 133 Gruppi di Progettazione per i Diritti costituiti. Con la firma del protocollo si aprono contestualmente le iscrizioni al Programma, disponibili sul sito www.unicef.it fino al 19 ottobre 2026.

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