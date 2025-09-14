Auguri, Santo Padre, buon compleanno

Oggi, domenica 14 settembre, Papa Leone XIV compie gli anni, il primo compleanno del suo pontificato, 70 anni.

E il mondo intero e tutti i capi di stato gli hanno fatto gli auguri, insieme ai bambini, quelli dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, che gli hanno dedicato disegni, tra un Leone e una Corona del Rosario, un messaggio di pace e il suo Magistero accanto alla Basilica di San Pietro, mentre risuonavano le sue parole di ringraziamento alla città, che si è stretta attorno a lui, e al mondo che lo ha ricordato.

E poi all’Angelus le sue preghiere, insieme all’annuncio di speranza, con l’augurio per una pace “disarmata e disarmante”, con riferimento alle bombe contro Gaza e a quelle sulla Crimea. Parole che sono diventate una sorta di comunicazione spirituale e una aspettativa, un viatico e una parola d’ordine: “pace” che fu pronunciata diverse volte nel suo primo discorso dopo l’elezione al Soglio di Pietro.

E poi, alla fine del suo discorso di ringraziamento, si è pure commosso, lui che, come Bergoglio, arriva dall’altro mondo, dall’oltre Oceano.

“Dio non vuole la guerra, vuole la pace, e sostiene chi si impegna a uscire dalla spirale dell’odio e a percorrere la via del dialogo”, ha ribadito Leone, sottolineando il concetto con un abbraccio paterno, quello che l’Umanità si aspetta da lui.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato a Sua Santità un messaggio: “Desidero assicurarLe, Padre Santo, che nel proseguimento della Sua alta missione apostolica potrà sempre contare sulla collaborazione della Repubblica Italiana, che ritrova nel Suo messaggio di rispetto per la centralità dell’essere umano, di servizio e di unità il riflesso dei valori della propria Costituzione”.

Anche Giorgia Meloni, ha inviato gli auguri: “Sono certa che il popolo italiano non Le farà mai mancare il suo affetto e la sua devozione”

Intanto, seppure con un po’ di ritardo e nel suo piccolo, la Testata della Tecnica della scuola si associa agli auguri del mondo intero a Papa Leone e pure a quelli dei bambini in ospedale: Auguri Santità, auguri.

Anche la scuola, l’istruzione, la cultura, il sapere hanno bisogno delle sue parole e del suo esempio, visto pure che, da uno sguardo complessivo, l’unico Soglio attualmente più onorevole ed esemplare è rimasto solo il suo e la sua figura, come le sue parole che appaiono un incitamento alla convivenza pacifica e alla concordia fra i popoli, sperando tuttavia che esse non risuonino nel deserto dell’indifferenza.

Auguri ancora, Santo Padre.