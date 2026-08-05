Calendario scolastico Sicilia, rettificato il termine di conclusione delle lezioni a giugno 2027

Con Decreto Assessoriale 1396 dell’1/04/2026 è stato determinato il calendario scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l’anno scolastico 2026/2027.

L’art.1 del D.A. 1396 /2026 recita:

“Nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l’anno scolastico 202 6 /202 7 , le lezioni avranno inizio il 1 5 martedì settembre 2026. I giorni di scuola sono determinati in 206 e/o 205 (se la festa del Santo Patrono locale ricade durante l’anno scolastico) e avranno termine il 10 (giovedì) giugno 2027, così come riportato nell’allegato che costituisce, parte integrante del presente decreto”.

Con successivo D.A. 3119 del 3/08/2026, la Regione Sicilia ha rilevato che per mero errore è stato indicato il termine delle lezioni giorno 10 (giovedì) giugno 2027 anziché giorno 9 (mercoledì) giugno 2027.

Di conseguenza l’art. 1 è così rettificato:

“Nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l’anno scolastico 2026/202 7, le lezioni avranno inizio il 15 (martedì) settembre 2026. I giorni di scuola sono determinati in 206 e/o 205 (se la festa del Santo Patrono locale ricade durante l’anno scolastico) e avranno termine il 9 (mercoledì) giugno 202 7 di cui all’allegato elenco parte integrante del presente decreto,”.

D.A. n. 3119 del 03_08_2026

Allegato al DA 1396 del 01_04_2026 Prospetto Calendario Scolastico 2026_2027

Inizio lezioni: 15 settembre 2026

Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2026

Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre 2026

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2026 al 7 gennaio 2027

Vacanze pasquali: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 9 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno)

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