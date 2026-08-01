Aumenti docenti e Ata, Usb Scuola: “Contratto truffa, ad agosto incrementi medi di 30 euro”. Annunciata mobilitazione

Arriva la presa di posizione del sindacato Usb Scuola sul rinnovo del contratto collettivo del settore. “USB scuola aveva denunciato con forza il contratto truffa sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda ed Anief nel mese di aprile, chiarendo che gli aumenti ‘raccontati’ erano falsi perché non tenevano conto dell’IVC già erogata e partivano da compensi lordi, di conseguenza gli aumenti non avrebbero superato i 30/40 euro netti in media“, si legge in una nota. “Il cedolino di agosto ha confermato le nostre facili previsioni, generando profonda rabbia tra i lavoratori, che in queste ore minacciano disdette verso le organizzazioni sindacali firmatarie che, oltre a non raccontare la verità sull’inflazione galoppante che in tre mesi ha bruciato già il misero aumento, hanno propagandato cifre non corrispondenti alla realtà”.

“Un contratto firmato in fretta e furia, con cifre taroccate e che, alla prova dei fatti, ha mostrato la propria inadeguatezza”, prosegue Usb Scuola. “L’ufficio parlamentare di bilancio, nelle sue analisi sul fronte salariale, ci dice con chiarezza che la riduzione del potere d’acquisto e la stagnazione dei salari reali è dovuto in gran parte al ruolo dei sindacati di che firmando negli anni contratti a perdere e mostrando livelli bassissimi di conflittualità hanno impoverito i lavoratori pubblici di questo paese. Lavoratori pubblici che nelle ultime due tornate elettorali hanno lasciato sul tavolo piu del 10% del loro potere d’acquisto, visto come le guerre e la corsa alla militarizzazione li hanno impoverito, determinando una perdita salariale ormai irrecuperabile che avrà conseguenze pesantissime sulle famiglie nei prossimi mesi, quando i venti di guerra nel mondo mostreranno con ancor più furia i loro effetti sulle tasche degli italiani”.

“Ora che il ‘tarocco’ si è palesato”, conclude il sindacato, “così come sarà evidente nei prossimi mesi in tutti i settori del pubblico impiego, bisogna avviare una campagna di mobilitazione che rimetta al centro delle politiche governative la questione salariale e contrattuale. Usb si farà carico di questa mobilitazione per ridare dignità ai lavoratori pubblici di questo paese”.